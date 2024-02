‘Mazraoui genoot ’veelzeggend bezoek‘ tijdens Lazio - Bayern München’

Noussair Mazraoui kan komende zomer opnieuw rekenen op interesse van Juventus, zo meldt Tuttosport. De voormalig Ajacied, die afgelopen zomer ook al op het wensenlijstje van La Vecchia Signora verscheen, wordt gezien als opvolger van Timothy Weah.

Weah verscheen al op de radar bij Everton en RC Lens en als zich in de komende maanden opnieuw clubs gaan melden voor de Amerikaan, zal sportief directeur Cristiano Giuntoli geen barricades opwerpen om zich te kunnen richten op Mazraoui.

Het is niet voor het eerst dat Mazraoui in verband wordt gebracht met Juventus. Gianluca Di Marzio wist afgelopen zomer te melden dat de Marokkaanse vleugelverdediger door zijn zaakwaarnemer Rafaela Pimenta was aangeboden bij de Turijnse topclub.

Juventus zoekt al langer naar een rechtervleugelverdediger met ervaring en zou in Mazraoui de geschikte kandidaat zien. Als belangrijk aanknopingspunt wordt het bezoek van Giovanni Manna gezien bij Lazio - Bayern München.

De directeur van Juventus was afgelopen week aanwezig bij het Champions League-duel in Stadio Olimpico om Mazraoui van dichtbij aan het werk te zien. De Marokkaans international deed dat duel de volledige negentig minuten mee.

Dubbelslag bij Bayern?

Een andere speler van Bayern die in de smaak valt bij Juventus is Leon Goretzka. De middenvelder is naar verluidt niet tevreden over zijn huidige rol onder Thomas Tuchel en zinspeelt op een vertrek.

Goretzka geldt wel als alternatief voor Teun Koopmeiners, die nog altijd bovenaan het verlanglijstje staat van Juventus. In het geval van de Nederlander ondervindt Juventus echter hinder van Manchester United, zo klinkt het voorzichtig.

Mazraoui maakte in de zomer van 2022 transfervrij de overstap van Ajax naar Bayern. In zijn eerste seizoen noteerde de verdediger 26 wedstrijden in alle competities. Dit seizoen staat de teller op 21 officiële duels. In totaal wist Mazraoui één keer te scoren, acht keer was hij aangever.

