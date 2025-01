Jordy Clasie gaat zijn contract bij AZ naar alle waarschijnlijkheid verlengen, zo meldt Voetbal International dinsdag. De verbintenis van de 33-jarige controleur loopt eind dit seizoen af, maar beide partijen zijn erg tevreden met elkaar.

Clasie is met de clubleiding in gesprek over een nieuw contract en die zal vermoedelijk met meerdere jaren verlengd worden. "Onze gesprekken gaan over een langere tijd", bevestigt technisch directeur Max Huiberts aan VI.

"Jordy is heel belangrijk voor AZ en kan fysiek nog lang mee, dus we hopen dat hij nog jarenlang bij ons blijft. Jordy zelf heeft inmiddels naar ons uitgesproken dat hij zijn toekomst bij AZ ziet. Stap één is genomen, stap twee is dat we samen uit gaan komen

De zeventienvoudig Oranje-international is niet de enige die spoedig zijn krabbel zal zetten onder een nieuw contract in het AFAS Stadion. Ook Zico Buurmeester en Maxim Dekker lijken langer in Alkmaar te blijven.

"En zullen er de komende tijd meer gesprekken volgen met spelers die we langer willen vastleggen", vervolgt Huiberts enigszins cryptisch. De td verwacht dat hij een rustige window tegemoet zal gaan.

"Uitgaand zal het beperkt blijven tot eventuele verhuur maximaal twee of drie spelers", aldus de beleidsman. "En we zien geen noodzaak om nu spelers aan de selectie toe te voegen, want we hebben een goede en uitgebalanceerde groep."

Met Clasie als uithangbord van de ploeg zal AZ op de ranglijst van de Eredivisie willen klimmen. De Noord-Hollanders bezetten momenteel de vijfde plek in de nationale competitie.