Maurizio Sarri vertrekt week na Champions League-exit per direct bij Lazio

Maurizio Sarri heeft ontslag genomen als trainer van Lazio. Dat meldt Fabrizio Romano via X. De 65-jarige Italiaan was sinds de zomer van 2021 in dienst van de club uit Rome. Maandag leed Lazio nog een pijnlijke thuisnederlaag tegen Udinese: 1-2.

"Maurizio Sarri is net opgestapt als trainer van Lazio. Hij heeft de club eerder deze middag ge√Įnformeerd", meldt Romano dinsdag op Twitter.

Sarri was in het verleden trainer van talloze Italiaanse clubs, voordat hij tussen 2015 en 2018 naam maakte bij Napoli. Vervolgens vertrok hij naar Chelsea, waarna hij ook nog de scepter zwaaide bij Juventus.

Daar werd hij echter ontslagen in 2020, om een klein jaar later aan de slag te gaan bij Lazio. In zijn eerste seizoen bij die club eindigde de Italiaan als vijfde van de Serie A, en vorig seizoen zelfs als nummer twee.

Dit seizoen gaat het echter een stuk minder met de club uit de Italiaanse hoofdstad. Op dit moment bezet Lazio plek negen in de Serie A.

Vijf van de laatste zes offici√ęle duels in alle competities werden bovendien verloren. Daarbij zat ook de 3-0 nederlaag tegen Bayern M√ľnchen van vorige week, waardoor Lazio werd uitgeschakeld in de Champions League.

Sarri, die nog een contract tot medio 2025 had, zat met i Biancocelesti dit seizoen bovendien in de Champions League-poule bij Feyenoord. In Rotterdam werd het 3-1, in Rome won Lazio met 1-0. Uiteindelijk eindigde Lazio tweede in de poule, met vier punten minder dan groepswinnaar Atlético Madrid.

