Maurice Steijn belooft aan Ajax: 'Ik ben er serieus naar gevraagd, maar dát ga ik niet doen'

Maurice Steijn heeft zich inmiddels neergelegd bij zijn vertrek bij Ajax. De trainer hield het een jaar geleden slechts elf wedstrijden vol in Amsterdam en wil zich vooral focussen op de toekomst.

"Ik wil graag weer aan de bak", aldus Steijn in gesprek met voormalig scheidsrechter Mario van der Ende in het programma Bloed, Zweet en Tranen op Allsportsradio.

Steijn moest bij Ajax vorig seizoen kort na het ontslag van technisch directeur Sven Mislintat zelf het veld ruimen. Inmiddels heeft de clubloze coach het voor zichzelf afgesloten.

"Ik denk er nu niet meer zoveel aan", zegt Steijn. "Op het moment dat je besluit om uit elkaar te gaan, ga je natuurlijk voor jezelf ook na welke fouten er zijn gemaakt en wat ik beter had kunnen doen."

Steijn vindt het belangrijk om 'in eerste instantie ook naar jezelf te reflecteren', maar geeft geen voorbeelden van zijn eigen fouten.

Sinds zijn ontslag bij Ajax heeft Steijn geen functie meer bekleed in het voetbal. "Het is bijna een jaar geleden. Het gaat heel hard. Het is net alsof het twee maanden geleden is, maar het is al bijna een jaar geleden. Dat boek is gewoon gesloten. Het is afgesloten."

Van der Ende slaat aan op de uitspraak van Steijn over 'een boek' en vraagt daarop door. "Nee, er komt geen boek uit", belooft Steijn. "Ik ben wel gevraagd, serieus gevraagd om een boek te schrijven over dat halfjaar Ajax. Maar dat ga ik uiteraard niet doen."