Matthijs de Ligt noemt beste partner met wie hij centraal achterin heeft gespeeld

Matthijs de Ligt kijkt met warme gevoelens terug op de periode waarin hij centraal achterin speelde met Daley Blind, zo blijkt uit zijn interview met Sky Sports. De 25-jarige verdediger stond in 96 officiële wedstrijden op het veld met zijn 34-jarige leermeester.

De Ligt en Blind speelden samen bij Ajax, Bayern München en het Nederlands elftal. Hoewel het duo momenteel niet meer samen speelt, bewaart De Ligt speciale herinneringen aan Blind.

In gesprek met Sky wordt De Ligt gevraagd naar de beste verdediger met wie hij heeft gespeeld. “Ik heb met zoveel geweldige verdedigers gespeeld, met Virgil van Dijk, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Dayot Upamecano…”

“Als ik er één moet noemen met wie ik echt comfortabel was en een goede connectie had, dan was het met Daley Blind. We voelden elkaar precies aan en wisten waar we mensen moesten helpen. Dat was de beste connectie die ik heb gehad tot nu toe”, aldus De Ligt.

De Ligt en Blind speelden onder meer samen tijdens de succesvolle Champions League-campagne van Ajax in het seizoen 2018/19. De Amsterdammers bereikten destijds net niet de finale door een hattrick van Lucas Moura.

De Ligt speelt sinds deze zomer voor Manchester United en kent een wisselvallig begin. The Red Devils maakten halverwege augustus ongeveer 45 miljoen euro over naar Bayern München voor zijn diensten.

Blind verliet Der Rekordmeister een jaar eerder. De linkspoot is momenteel een belangrijke kracht bij het Spaanse Girona. Het treffen met Feyenoord (2-3 nederlaag) moest hij echter missen wegens een blessure.