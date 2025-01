Mats Seuntjens moet genoegen nemen met punt bij rentree in Eredivisie

FC Groningen en Almere City hebben zondag in een weinig vermakelijke wedstrijd de punten gedeeld. De ploeg van nieuwbakken trainer Jeroen Rijsdijk kwam overduidelijk naar het hoge noorden voor een punt en slaagde daar met kunst en vliegwerk ook in: 0-0. Daar kon invaller Mats Seuntjens, die zijn rentree in de Eredivisie maakte, ook niets meer aan veranderen.

In de eerste helft in de Euroborg viel er werkelijk niets te beleven. Een afstandsschot van Leandro Bacuna gold als het gevaarlijkste moment, tot ergernis van ESPN-analist Anco Jansen.

“Zo is voetballen volgens mij ook helemaal niet leuk. Ik had beter thuis kunnen blijven”, aldus Jansen in de rustanalyse bij ESPN. Volgens de analist werd nog maar eens duidelijk waarom Groningen en Almere City de twee minst scorende ploegen in de Eredivisie zijn.

De tweede helft was een stuk aantrekkelijker van beide kanten. Groningen ging meer en meer op zoek naar een doelpunt, wat resulteerde in mogelijkheden voor Thijs Oosting en Stije Resink , maar Nordin Bakker had telkens een antwoord.

Aan de andere kant probeerde Almere City voornamelijk uit de omschakeling gevaarlijk te worden, maar echte kansen bleven uit. Halverwege de tweede helft begonnen beide ploegen te wisselen en was daar de rentree op de Nederlandse velden van Mats Seuntjens.

Ook daarna was Groningen de enige ploeg die recht had op meer dan één punt. Een kopbal van Oosting belandde op de paal, waarna ook Seuntjens en Brynjólfur Darri Willumsson aardige mogelijkheden misten.

Groningen deed tot het bittere eind wat het kon om toch nog de overwinning naar zich toe te trekken, maar Almere was absoluut niet van plan daaraan mee te werken. Met het gelijke spel schieten beide ploegen eigenlijk niets op op de ranglijst. Almere blijft zeventiende, Groningen staat op de dertiende plaats in de Eredivisie.