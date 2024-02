Matig Borussia Dortmund biedt PSV nog meer hoop na nederlaag in eigen huis

Borussia Dortmund heeft in eigen huis een zeer dure nederlaag geleden met het oog op een plek bij de eerste vier in de Bundesliga. Ondanks een treffer van Donyell Malen ging de ploeg van trainer Edin Terzic op Signal Iduna Park met 2-3 onderuit tegen TSG Hoffenheim. Dortmund staat nog altijd vierde, maar voelt de hete adem van RB Leipzig, dat één punt minder heeft, in zijn nek. Hoffenheim, waar Wout Weghorst slechts invaller was, staat zeer verdienstelijk zevende.

De wedstrijd kon haast niet slechter beginnen voor Dortmund, dat al in de tweede minuut tegen een achterstand aankeek. Ihlas Bebou ontving de bal aan de rechterkant van de zestien, keek op en werkte de bal uit een lastige hoek achter de kansloze Alexander Meyer, de vervanger van de geblesseerde Gregor Kobel: 0-1.

Dortmund speelde slordig, al kwam het langzaam maar zeker beter in de wedstrijd. Zo sneed Malen naar binnen en zag hij zijn schot gekeerd worden door een verdediger van de bezoekers. Ook Ian Maatsen kreeg aan de linkerkant van het veld een kans. De linksback sprintte de zestien in en was net een tikkeltje sneller dan zijn directe tegenstander, waarna hij niet meer de benodigde rust had om af te werken. Hij schoot over.

De grootste kans voor Dortmund volgde in de twintigste minuut. Malen werd diep gestuurd en kreeg de mogelijkheid om met links af te werken. Zijn schot richting de verre hoek werd nog maar net uit de verre hoek getikt door Oliver Baumann. Lang hoefde Malen niet te treuren, want vlak daarna was het wel raak. Julian Brandt slingerde de bal uit een hoekschop tot bij de tweede paal, waar Malen profiteerde van het doorkoppen van Marco Reus en raak tikte: 1-1.

Dortmund kreeg vleugels van de gelijkmaker en drong Hoffenheim flink terug. Een vrije trap aan de rechterkant van het veld leverde automatisch gevaar op doordat Reus zich ontfermde over het buitenkansje. De technicus schilderde de bal bij de eerste paal op het hoofd van Nico Schlotterbeck, die overtuigend raak kopte: 2-1. Het was voor Reus zijn tweede assist binnen een paar minuten.

Zodoende leek Hoffenheim rijp voor de slacht, maar Dortmund slaagde er niet in door te zetten in de eerste helft. Dat kwam de ploeg van trainer Edin Terzic na rust duur te staan, want na het uur stond het plotseling 2-2. Maximilian Beier sneed naar binnen en doordat Schlotterbeck de bal toucheerde, moest Meyer toezien hoe de bal in het doel rolde.

Het ging van kwaad naar erger voor Dortmund, dat nog geen vijf minuten na de gelijkmaker ook de 2-3 moest slikken. Anton Stach genoot een zee aan ruimte bij de zestien van Dortmund en gaf simpel voor op Beier, die van dichtbij raak schoot en zo zijn tweede treffer binnen enkele minuten liet noteren. Beier werd tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd afgelost door Weghorst, die dus genoegen moest nemen met een reserverol.

Dortmund moest in de achtervolging om minimaal een punt over te houden aan het duel, maar het stelde in aanvallend opzicht zwaar teleur. In het half uur dat Dortmund nog had om iets aan het duel over te houden bleven de kansen opvallend schaars. Niclas Füllkrug was een van de weinigen die had kunnen scoren. Tot teleurstelling van het thuispubliek schoot de goaltjesdief naast.

In minuut 93 had ook Emre Can zijn ploeg een punt kunnen bezorgen. Julian Brandt bracht een vrije trap met zeer veel gevoel de zestien in, waar Can vanuit het oogpunt van Hoffenheim onbegrijpelijkerwijs volledig ongedekt kon koppen. Het bleef echter zonder gevolgen voor Dortmund, daar Can zijn inzet over het doel van Baumann werkte. Daarmee was het laatste gevaar voor Hoffenheim geweken. De nederlaag biedt flink wat hoop voor PSV, dat binnenkort naar Dortmund afreist voor de return in de achtste finales van de Champions League. In Eindhoven werd het onlangs 1-1.

