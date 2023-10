Massale pro-Palestina-actie van Celtic-fans kost de club mogelijk fikse boete

Donderdag, 26 oktober 2023 om 18:26 • Jonathan van Haaster

Celtic wacht mogelijk een forse boete. Supporters van de Schotse topclub toonden woensdagavond tijdens het duel met Atlético Madrid (2-2) massaal Palestijnse vlaggen. De UEFA verbiedt politieke uitingen in een stadion.

Celtic is een katholieke club met Ierse roots. Veel fans van the Bhoys voelen zich verwant met het lot van de Palestijnen vanwege de situatie in Noord-Ierland, dat in hun ogen bezet wordt door Engeland. De Palestijnen gaan door een zware tijd door de oorlog tussen Hamas en Israël.

Een supportersgroep van Celtic, the Green Brigade, deelde voor aanvang van het duel met Atlético duizenden vlaggen uit aan supporters rondom het stadion. Celtic zit in zijn maag met zijn situatie, daar het voor de aftrap aankondigde dat politieke acties verboden waren.

"We zijn de afgelopen weken getuige geweest van dood, geweld en vernietiging in het Heilige Land, waarbij duizenden mensen – mannen, vrouwen en kinderen – gedood, gewond en ontheemd zijn”, liet de club woensdag weten.

"Tegen deze achtergrond van conflict en pijn kan sport de vrede bevorderen en menselijkheid en empathie tonen voor iedereen die blijft lijden.” Spelers en de trainers van Celtic droegen tijdens de wedstrijd zwarte armbanden als blijk van 'respect en support voor iedereen die is getroffen door het conflict'.

The Green Brigade deelde ook een statement. "We respecteren het recht van alle fans die niet willen deelnemen aan een dergelijke actie, maar we vragen ook dat hetzelfde respect en dezelfde vrijheid wordt geboden aan alle supporters die dat wel willen."

In 2016 beboette de UEFA Celtic ook al voor een soortgelijke actie van zijn supporters. De club nam het toen op tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva en tijdens dat duel waren er ook Palestijnse vlaggen te zien. Destijds bedroeg de boete 9.000 pond, wat tegenwoordig ruim 10.000 euro zou zijn.