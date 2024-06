Marten de Roon speelt met Instagram-post leuk in op ‘haarbandhype’ van Memphis Depay

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Marten de Roon, die vanaf zijn vakantieadres naar het Nederlands elftal heeft gekeken met zijn dochtertje.

De Roon moet EURO 2024 missen door een enkelblessure en is er daarom niet bij in Duitsland. De middenvelder van Atalanta, die bekendstaat om zijn spitsvondige socialmediaposts, speelt ook nu weer handig in op de actualiteit.

"Wanneer doe jij je haarband op?", luidt de caption van De Roon, die samen met zijn dochtertje op de rand van het zwembad zit. Het is uiteraard een verwijzing naar Memphis Depay, die ook tegen Polen (2-1 winst) speelde met de inmiddels iconische witte hoofdband.

