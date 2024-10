Marten de Roon leidt zesklapper Atalanta in met fraaie goal

Atalanta heeft zaterdagavond korte metten gemaakt met Hellas Verona. Na de openingstreffer van Marten de Roon liep de ploeg uit Bergamo uit naar een klinkende 6-1 zege. Ademola Lookman (twee goals, twee assists) en Charles De Ketelaere (één goal, twee assists) waren de absolute sterren van de avond. Atalanta stijgt dankzij de zege naar plek vier, terwijl Hellas blijft steken op de vijftiende plaats.

Atalanta kende een droomstart door al na zes minuten de score te openen. Lookman zag de vogelvrije De Roon op randje zestien staan en laatstgenoemde haalde heerlijk uit met binnenkant voet: 1-0. Nog voor de tiende minuut maakte Atalanta ook zijn tweede van de avond. Mateo Retegui vond vanaf randje zestien, op een vergelijkbare positie als De Roon even daarvoor, de korte hoek met een lage knal: 2-0.

De 3-0, na nog geen kwartier spelen, was van bijzonder grote klasse. Lookman speelde De Ketelaere aan op randje zestien. De Belg dreigde meermaals uit te halen, hield steeds in, en vond uiteindelijk toch een gaatje. De Ketelaere plaatste de bal met veel gevoel in de bovenhoek: 3-0.

Lookman verdiende onderhand wel een treffer en die kwam er ook voor de Nigeriaans international, die de zestien binnenstormde en met een hard schot voor de 4-0 tekende. Ook de 5-0 kwam van zijn voet, via een vrij simpel intikkertje.

Vlak voor rust wist Hellas zijn eer enigszins te redden. Amin Sarr, ex-sc Heerenveen, schoot met een heupschot vanaf een meter of twintig heerlijk raak in de kruising: 5-1.

Na rust completeerde Lookman zijn hattrick net niet, daar zijn schot tegen de lat belandde. Retegui tekende alsnog voor de zesde treffer van de avond, door van dichtbij in het dak van het doel te schieten: 6-1.