Marokko behaalt monsterzege op Lesotho in Afrika Cup-kwalificatieduel

Marokko heeft overtuigend met 7-0 gewonnen tegen Lesotho. De Marokkanen waren voorafgaand aan de wedstrijd al groepswinnaar, maar hielden desondanks niet in. Het is voor de ploeg van Walid Regragui de zesde overwinning op rij in de Afrika Cup-kwalificatie.

Bijzonderheden

De wedstrijd is eigenlijk geen moment spannend geweest. Binnen een kwartier stond de thuisploeg al met 2-0 voor door doelpunten van Brahim Díaz. Nadat ook Soufiane Rahimi een goal voor zijn rekening nam, was het Díaz die zijn derde van de avond binnenschoot. Na 45 minuten stonden de Marokkanen al op een 5-0 voorsprong door een doelpunt van Rahimi vanaf de stip.

In de tweede helft deden de Leeuwen van de Atlas het een stuk rustiger aan. Na ruim een uur gespeeld te hebben, wist Youssef En-Nesyri de 6-0 te maken. Dit gebeurde nadat hij nog maar vijf minuten binnen de lijnen stond. De laatste treffer nam Ismael Saibari voor zijn rekening. De PSV’er mocht gelijk na de rust invallen en schoot van buiten het zestienmetergebied in de linkerhoek raak.