Mark van Bommel en Royal Antwerp gaan hard onderuit: landstitel lijkt utopie

Royal Antwerp lijkt prolongatie van de Belgische landstitel te moeten vergeten. De ploeg van trainer Mark van Bommel verloor bij Club Brugge (3-0) en leed zo alweer zijn derde nederlaag op rij in de Jupiler Pro League. Bjorn Meijer speelde met een assist een belangrijke rol bij de 2-0 van Michal Skóras. Daarvoor had Raphael Onyedika de score al geopend, terwijl Philip Zinckernagel de eindstand bepaalde.

Antwerp verloor in de voorbij weken van Anderlecht (1-0) en KRC Genk (0-1) en moest dus winnen in Brugge om nog een enigszins realistische kans op de landstitel te houden. Dat gebeurde echter niet.

Antwerp, met Owen Wijndal, Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen in de basis, kwam vlak voor rust op achterstand door Onyedika. Joel Ordóñez slingerde een hoekschop voor het doel, waar niemand van Antwerp adequaat op reageerde. Onyedika profiteerde optimaal: 1-0.

Na een uur spelen verdubbelde Club de voorsprong. Na een handige beweging van Antonio Nusa kon Meijer opstomen richting doel. De jeugdinternational van Oranje behield het overzicht en gaf af op Skóras, die Senne Lammens kansloos liet met een schuiver in de verre hoek: 2-0.

???????????? van Bjorn Meijer! ?????? Club Brugge verdubbelt via Michal Skóras de score en doet Antwerp nóg meer pijn: 2-0 ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #CLUANT pic.twitter.com/kPMHvgbpwS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 14, 2024

In blessuretijd gooide Club het duel in het slot. Antwerp probeerde diep in blessuretijd nog terug in de wedstrijd te komen, maar liet daarbij de nodige ruimte achter zich. Dat stelde Ferran Jutglà in staat om richting Lammens op te stomen. Jutglà legde breed op Zinckernagel, die de verre hoek vond: 3-0.

Het is de volgende klap voor Antwerp, dat nu negen punten minder heeft dan zowel Anderlecht als Union Sint-Gillis. Antwerp staat laatste in de kampioenspoule en ziet naast bovengenoemde ploegen ook nog Cercle Brugge, Genk en Club boven zich staan. Club staat dankzij de welkome overwinning op slechts twee punten van de leiders.

Met nog zeven duels te gaan lijkt Antwerp de titel te moeten vergeten. Desondanks kan the Great Old het seizoen nog wel met een fraaie prijs afsluiten. Op 9 mei staat de ploeg van Van Bommel in de bekerfinale tegen Union Sint-Gillis. Antwerp is de regerend bekerhouder.

