Mark-Jan Fledderus wil transfervrije Raphaël Varane inlijven

Raphaël Varane hoeft vermoedelijk niet lang te wachten om zijn transfervrije status te verzilveren. De Fransman verlengde deze zomer zijn aflopende contract bij Manchester United niet en is vrij om te gaan en staan waar hij wil. Fabrizio Romano weet donderdag te melden dat de Italiaanse promovendus Como, waar Mark-Jan Fledderus betrokken is als adviseur, voor Varane in de markt is.

"Como's gedroomde doelwit voor de positie van centrumverdediger is de transfervrije Raphaël Varane", zo schrijft Romano op X. "Er zijn meerdere clubs vanuit Europa en andere continenten met interesse, dus het zal niet makkelijk zijn voor Como. Varane zal snel tot een besluit komen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Waar de centrale verdediger vanaf de zomer aan de slag gaat, is dus vooralsnog onbekend. Eerder werd Varane in Britse media aan een overstap naar Amerika gelinkt, waar Inter Miami hem zou willen inlijven.

Como promoveerde afgelopen seizoen naar de Serie A, waardoor het vanaf augustus voor het eerst in 21 jaar uitkomt op het hoogste niveau van Italië. Bij de club uit Lombardije is Cesc Fàbregas sinds december 2023 assistent-trainer, nadat hij eerder een tijd lang op interim-basis hoofdtrainer was.

Fledderus

Wie ook bij het project van Como betrokken is, is Mark-Jan Fledderus. De man die in februari 2023 gedwongen vertrok bij FC Groningen is sinds enige tijd consultant van de Italiaanse promovendus.

"Ik voer inderdaad werkzaamheden voor Como uit, maar dat doe ik al een jaar lang", zo vertelde Fledderus afgelopen mei tegenover Sportnieuws.nl. "Ik adviseer de eigenaren van Como op het gebied van spelers, maar ook voor wat betreft de voetbalorganisatie."

"Ik vind het geweldig om op deze manier betrokken te zijn bij een heel mooie club. Maar ik ben niet in dienst van de club en werk volledig als consultant op afstand. Al ben ik af en toe wel in Como om de club te bezoeken."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties