Mark Flekken ziet Premier League-droom definitief in vervulling gaan

Woensdag, 31 mei 2023 om 11:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:22

Mark Flekken heeft zijn droomtransfer naar de Premier League te pakken. De 29-jarige Nederlandse doelman vertrekt voor een bedrag van dertien miljoen euro naar Brentford en tekent voor vier jaar bij de club uit Londen. Het nieuws hing al een tijdje in de lucht, daar de doelman van SC Freiburg al langere tijd werd gezien als de ideale opvolger van David Raya. Laatstgenoemde zal naar alle waarschijnlijkheid vertrekken naar Tottenham Hotspur.

De naam van Flekken zong al langere tijd rond bij de Londenaren. De doelman had een gelimiteerde afkoopsom van dertien miljoen euro in zijn contract staan, wat door Brentford als ‘schijntje’ werd gezien. Freiburg heeft meerdere malen geprobeerd om het contract van de Nederlander op te waarderen en te verlengen om de afkoopsom uit het contract te verwijderen. Flekken besloot hier niet in mee te gaan, aangezien de doelman al zijn hele leven droomt over de Premier League. Nu gaat die wens in vervulling. Flekken tekent een contract tot medio 2027.

Flekken begon zijn carrière in de jeugd bij Roda JC, maar brak nooit door bij de club uit Kerkrade. Na verschillende avonturen in Duitsland bij onder andere Alemannia Aachen en MSV Duisburg, tekende de doelman in 2018 voor Freiburg. Sinds het seizoen 2021/22 is Flekken vaste waarde onder de lat en bewijst hij zijn waarde met spectaculaire optredens. Ook bij het Nederlands elftal zijn de prestaties van Flekken niet onopgemerkt gebleven. In oktober 2021 werd de doelman voor het eerst geselecteerd door Louis van Gaal. Zijn debuut volgde op 26 maart in de 4-2 gewonnen wedstrijd tegen Denemarken.

Brentford kent een uitstekend seizoen in de Premier League. Het elftal van manager Thomas Frank is geëindigd op de negende plaats, en valt net buiten de plekken die recht geven op Europees voetbal. Flekken zal bij de Londenaren de concurrentiestrijd aan moeten gaan met Thomas Strakosha. De 28-jarige Albanees kwam afgelopen zomer transfervrij over van Lazio. Strakosha stond tot dusver tweemaal onder de lat voor Brentford, in de FA Cup tegen West Ham United (0-1 verlies) en tegen Colchester United in de tweede ronde van de EFL Cup (0-2 winst).