Marco van Basten trekt spijkerharde conclusies over Matthijs de Ligt

Marco van Basten heeft zich kritisch uitgelaten over Matthijs de Ligt. De analist van Ziggo Sport vindt dat de centrumverdediger van Bayern München nu niet beter is dan in zijn tijd bij Ajax. "Het wordt wel tijd dat dat op gaat schieten", zegt Van Basten onder meer over de ontwikkeling van De Ligt.

De Ligt staat woensdagavond, net als vorige week in de heenwedstrijd, in de basis tegen Arsenal. De Oranje-international vormt een koppel met Eric Dier en werd vooraf onder de loep genomen door Van Basten, die benieuwd is hoe hij zich staande zal houden tegen de aanval van the Gunners.

"Hij staat vandaag wel voor een examen, zeker", begint San Marco in gesprek met presentator Wytse van der Goot. "Als je hem vergelijkt met hoe hij een paar jaar geleden bij Ajax speelde, vind ik hem niet direct beter geworden."

"Hij is inmiddels meer ervaren, maar ik vond hem vroeger rustiger aan de bal. Hij moet leren verdedigen met losse wangetjes. Dat heeft hij nog steeds niet onder controle. Hij blijft overal induiken. En is dus nog veel te vaak geblesseerd."

Of 'het nog wel komt', weet Van Basten niet. Wel ziet de drievoudig Ballon d'Or-winnaar een reden voor zijn vermeende stagnatie. "Hij had de pech dat hij met Bonucci kwam te staan en Chiellini viel af. En dat is een jongen waar je wél veel van leert. Maar die raakte geblesseerd en was weg. Ik hoop dat hij het nog redt, want hij heeft wel aanleg. Het wordt wel tijd dat dat op gaat schieten."

De Ligt maakte als tiener furore bij Ajax, waarmee hij in zijn debuutseizoen (2016/17) tot de finale van de Europa League reikte. Twee seizoenen later was De Ligt al helemaal onomstreden in de defensie van de Amsterdammers. Onder aanvoering van de imposante De Ligt reikte Ajax tot de halve finale van de Champions League.

De Ligt vertrok na het seizoen 2018/19 naar Juventus, de club waartegen hij in de kwartfinale van het legendarische Ajax-seizoen scoorde met een rake kopbal. In Turijn kwam De Ligt nooit helemaal uit de verf, al kwam hij daar uiteindelijk wel tot 117 duels.

In de zomer van 2022 opteerde De Ligt voor een transfer naar Bayern, waar hij stormachtig begon. Dit seizoen is de 24-jarige mandekker echter allerminst zeker van een basisplaats. Dat heeft alles te maken met Dayot Upamecano en Kim Min-jae, die normaliter de voorkeur krijgen bij der Rekordmeister.

