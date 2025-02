Joey Veerman speelde een behoorlijk moeizame Champions League-wedstrijd op bezoek bij Juventus (2-1 verlies). De middenvelder van PSV leidde met een verkeerde pass het openingsdoelpunt van Juventus in en wordt daarover na afloop ondervraagd door Ziggo Sport-verslaggever Noa Vahle. Marco van Basten staat in de tv-studio versteld van de woorden die Veerman uitspreekt.

"Het kwam vandaag aan op details. De tweede helft hebben ze eigenlijk niets gecreëerd. We kregen op het laatst helemaal uit het niets de 2-1 tegen. Dat maakt de avond toch wel zuur, maar ik denk dat we genoeg aanknopingspunten hebben voor volgende week. We hebben nog alles om voor te spelen.

Veerman had het de eerste helft moeilijk, geeft hij toe. "Ze zetten heel vroeg druk."

Noa Vahle vraagt daarna waar het misging bij het openingsdoelpunt van Weston McKennie. "Ik zag Saibari vrij staan", zegt Veerman, die zijn pass onderschept zag worden. "Die centrale verdediger stapt goed in. Daarna is het ‘hotseknots’ en vliegt de bal er heel goed in. Misschien moet ik die bal gewoon wegschieten, maar goed... Volgens mij schoten we het eerste kwartier alle ballen al weg. Ik wilde het gewoon voetballend oplossen.”

Veerman stelt dat het nu eenmaal in hem zit dat hij voor de voetballende oplossing kiest. “Dat blijf ik ook zeker doen. Daar mag iedereen wat van vinden, daar geef ik helemaal niks om. Het is ongelukkig dat zo’n bal daarna binnenvliegt Ik weet dat 95 procent van de voetballers die bal wel wegschiet, maar ik heb dat gewoon niet. Daar moet iedereen maar mee leren leven. Dat ga ik zeker niet doen.”

Van Basten is verbijsterd door het antwoord van Veerman. "Zeer onprofessioneel. Je moet spelen om te winnen en niet spelen omdat het leuk of mooi is. Hier wil hij iets leuks of moois doen, dan kun je beter thuis in Volendam blijven, en niet bij PSV, Feyenoord of Ajax spelen."

Van Basten vindt dat Veerman zich wel degelijk moet gaan ontwikkelen. "Je moet weten wanneer je het voetballend moet oplossen en wanneer het niet kan. Daarin is hij best wel hardleers denk ik. Zolang hij dat niet gaat begrijpen, zal er altijd discussie over hem zijn. Uiteindelijk kan dit in de top niet. Je moet het gaan aanvoelen. Als je dat weigert te doen of niet kan, dan ben je niet goed genoeg voor de top."