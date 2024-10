Marco van Basten: 'Hij had toch bij Ajax moeten voetballen? Het is nota bene om de hoek'

Marco van Basten is van mening dat Ajax er goed aan had gedaan om Vangelis Pavlidis op te pikken bij AZ, zo laat de voormalig topspits weten bij Rondo van Ziggo Sport. Van Basten noemt het 'belachelijk' dat de Amsterdammers niet in zee zijn gegaan met de Griek.

Pavlidis' werkgever Benfica wordt besproken in het voetbalpraatprogramma, aangezien de Portugese topclub woensdag Feyenoord treft in de Champions League. Van Basten laat weten enthousiast te zijn over het niveau van de spits van Benfica.

"Hij had toch bij Ajax moeten voetballen?", steekt de drievoudig Ballon d'Or-winnaar van wel. "Hij speelde notabene in Alkmaar (bij AZ, red.). Dat is om de hoek."

"Dan heeft Ajax de afgelopen jaren zo lang lopen klooien... Niet te geloven, ik vind het echt belachelijk", uit Van Basten zijn onvrede.

Afgelopen zomer liet Pavlidis de Eredivisie achter zich en vertrok hij naar Lissabon. Benfica maakte achttien miljoen euro over naar AZ.

De centrumspits leek niet lang nodig te hebben om te aarden en scoorde erop los in de voorbereiding, maar sinds het voor het echie is, heeft Pavlidis het lastiger.

Negen basisplekken en één invalbeurt leverden vooralsnog twee doelpunten en evenveel assists op. Beide doelpunten maakte hij in de Portugese competitie, in de Champions League staat de teller nog op nul.