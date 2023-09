Marciano Vink absoluut niet onder de indruk van Ajax: ‘Fortuna de betere ploeg’

Zondag, 3 september 2023 om 15:41 • Lars Capiau • Laatste update: 15:47

Marciano Vink is allerminst te spreken over het spel van Ajax. Halverwege de uitwedstrijd met Fortuna Sittard staat het nog 0-0. De analist van ESPN ziet dat het totaal nog niet loopt bij de Amsterdammers, die weinig kansen creëerden en van geluk mochten spreken dat Tijjani Noslin namens Fortuna een strafschop huizenhoog over schoot.

"De enige verwachting waaraan Ajax heeft voldaan is dat het nog zoekende is", steekt Vink van wal. "De spelers begrijpen elkaar niet, er staat een hele nieuwe linkerkant waar eigenlijk niks uit komt. Veel spelers hebben nog niet het niveau dat je hier met twee vingers in de neus wint, wat je wel mag verwachten van Ajax."

Tijjani Noslin laat Ajax aan achterstand ontsnappen! ??#foraja — ESPN NL (@ESPNnl) September 3, 2023

De Limburgse club doet zichzelf gewoon tekort, stelt de analist. "Fortuna is gewoon de betere ploeg, ik vind Ajax gewoon niet goed genoeg.” De ploeg van trainer Danny Buijs kwam via de counter er meerdere keren dreigend uit, wat ook leidde tot het penaltymoment. "Iedere keer aan de linkerkant was Devyne Rensch weg en kwam Noslin vrij. Rensch zit totaal niet in de wedstrijd en heeft het heel moeilijk met Noslin en Alen Halilovic. Je kon de klok erop gelijk zetten dat dit zou gebeuren", oordeelt Vink.

Een spaarzaam hoogtepuntje aan de kant van Ajax was het buitenspeldoelpunt van Brian Brobbey. Volgens Vink was de spits een van de enige lichtpuntjes aan Amsterdamse kant. “Brobbey is degene aan wie je kan zien dat hij heel graag wil. Als het team moeilijk tot voetballen komt en je hebt aan Georges Mikautadze op tien niet heel veel, dan moet je de momenten die je krijgt maximaal uitbuiten. En dat doet hij. Hij maakt een buitenspelgoal, die maakt hij echt ontzettend goed af”, looft Vink de spits.