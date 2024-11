Marcelo krijgt voor het oog van de camera ruzie met eigen trainer en kan invalbeurt vergeten

Marcelo beleeft niet de meest succesvolle periode uit zijn roemrijke voetballoopbaan. De Braziliaan, die grote successen beleefde bij Real Madrid, kreeg het in de nacht van vrijdag op zaterdag aan de stok met zijn coach.

Fluminense nam het in de nacht van vrijdag op zaterdag in eigen huis op tegen Gremio. Marcelo dacht diep in de wedstrijd bij een 2-1 voorsprong binnen de lijnen te komen, maar raakte vervolgens in onmin met zijn eigen trainer.

Op beelden is te zien hoe Marcelo zich klaarmaakt voor zijn invalbeurt. Trainer Mano Menezes slaat een arm om zijn routinier heen, maar lijkt dan een opmerking te krijgen waar hij niet van gediend is.

Marcelo wordt opzij geduwd en krijgt te horen dat hij weer in de dugout mag plaatsnemen. "Ik hoorde iets dat ik niet leuk vond", verklaarde Menezes na afloop tijdens de persconferentie.

"Ik wilde Marcelo inbrengen, maar ik hoorde iets dat ik niet leuk vond en veranderde van gedachten. Ik heb John Kennedy binnen de lijnen gebracht en op de zijkant gezet. John is een sterke speler, die kan daar prima uit de voeten. Ik denk niet dat het team daar problemen mee had."

Tot overmaat van ramp gaf Fluminense de voorsprong in minuut 99 (!) uit handen. Reinaldo zorgde er met een rake strafschop voor dat de punten alsnog werden gedeeld: 2-2. Een minuut na de gelijkmaker zag Felipe Melo nog de rode kaart.

De drie punten waren zeer welkom geweest voor Fluminense om te ontsnappen uit de degradatiezone. Het gat tussen nummer 11 Gremio en nummer 18 Juventude is slechts vijf punten. Fluminense staat twaalfde.