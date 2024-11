Marc Overmars mag vanaf zaterdag weer aan het werk bij Royal Antwerp FC: 'Daar kijkt hij naar uit'

Marc Overmars mag vanaf zaterdag 16 november weer aan het werk bij Royal Antwerp FC. De 51-jarige technisch directeur van the Great Old heeft zijn schorsing van één jaar dan uitgezeten. “Uiteraard kijkt hij daarnaar uit”, zegt zijn woordvoerder Frank Neervoort in gesprek met Het Nieuwsblad.

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) legde Overmars op 16 november van vorig jaar een schorsing van twee jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk op wegens grensoverschrijdend gedrag in zijn tijd bij Ajax.

Die schorsing was in eerste instantie alleen van toepassing in Nederland. Begin januari moest Overmars zijn werkzaamheden bij Antwerp per direct neerleggen, omdat de FIFA die straf overnam en de sanctie wereldwijd van kracht werd. Dus ook in België.

Zaterdag zit zijn schorsing erop. “Hij is een voetballiefhebber en kan eindelijk weer met z’n voetballers aan de slag”, vertelt Neervoort. “De voorbije periode heeft hij nul risico gelopen en heeft hij zich keurig aan zijn straf gehouden, maar vanaf nu zullen jullie hem dus weer zien.”

Overmars mocht niet werken, maar informeel contact was wel toegestaan. De technische man zat daarom niet bij onderhandelingen met spelers en clubs of bij vergaderingen met scouts, maar was wel af en toe aanwezig in het stadion van Antwerp. Daar sprak hij dan met CEO Sven Jaecques.

“We bellen, we gaan weleens eten en hij komt hier geregeld een koffietje drinken en een babbeltje doen, maar als het dan tijd is voor het echte werk, als we hier afspreken met makelaars of samenzitten met de spelersraad, moet ik hem weer naar huis sturen. Dat frustreert hem natuurlijk”, liet Jaecques eerder al optekenen.

Overmars, die tijdens zijn schorsing ook niet betaald kreeg, wilde zich koste wat het kost aan zijn straf houden. Als de oud-voetballer de voorwaarden aan zijn laars had gelapt, kon de sanctie verlengd worden. Toch zijn de zomeraanwinsten van de Belgen, onder anderen Jaïro Riedewald en Tjarronn Chery, uiteraard niet zonder goedkeuring van Overmars overgekomen naar het Bosuilstadion.

“Dat de spelers die uiteindelijk aangetrokken werden – Costa, Odoi, Bozinhov, Praet, Riedewald, Chery – op een of andere manier groen licht hebben gekregen van Overmars, spreekt voor zich”, schrijft Het Nieuwsblad.

“Dat is het voordeel van het feit dat informeel contact toegestaan was. Antwerp gaat ook geen trainer aanstellen – in dit geval Jonas De Roeck – in wie de sportieve baas niet gelooft. Maar hij heeft zich wel zo veel mogelijk op de achtergrond gehouden. En intussen zo veel mogelijk rust genomen, wat ook nodig is sinds zijn hartinfarct, nu bijna twee jaar geleden.”