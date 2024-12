Manchester United verliest voor het eerst in 30 jaar thuis van Nottingham Forest

Manchester United heeft andermaal verloren in de Premier League. Drie dagen na de 2-0 nederlaag op bezoek bij Arsenal ging de middenmoter thuis verrassend met 2-3 onderuit tegen Nottingham Forest. Het is alweer de zesde nederlaag van de gevallen grootmacht van dit seizoen. Manager Rúben Amorim kende een redelijke start in Manchester, maar heeft gezien het duel van deze zaterdag een flinke klus te klaren.

Amorim koos achterin voor Matthijs de Ligt en Lisandro Martínez, met André Onana als doelman. Noussair Mazraoui en Joshua Zirkzee, die vorige week nog twee keer scoorde tegen Everton, zaten op de bank. Rasmus Højlund kreeg ditmaal de voorkeur als aanvalsleider, met in zijn rug de steun van Bruno Fernandes en Alejandro Garnacho.

De start van Manchester United was dramatisch. Nikola Milenkovic kopte al in de tweede minuut raak vanuit een afgemeten corner. De thuisclub was even van slag, maar kwam na bijna twintig minuten spelen op 1-1 dankzij de trefzekere Højlund, die even daarna bijna zijn tweede goal van de avond maakte. Deze inzet verdween echter net naast het doel van Forest, dat pech had toen Jota Silva op de lat kopte.

Een 1-1 stand bij rust derhalve. Manchester United kwam heel slecht uit de kleedkamer en keek binnen een minuut na de hervatting tegen een 1-2 achterstand aan. Morgan Gibbs-White verschalkte Onana met een knal van buiten het strafschopgebied. Forest tankte heel veel vertrouwen en na 53 minuten gaf het scorebord 1-3 aan. Chris Wood kopte raak in de rechterbenedenhoek en tekende daarmee voor zijn tiende goal van dit Premier League-seizoen.

Het gemor zwelde aan op Old Trafford en Amorim koos ervoor om Marcus Rashford in te brengen, als vervanger van Garnacho. Manchester United gaf niet op en verkleinde de achterstand na een uur spelen. Bruno Fernandes schoot van afstand raak na een snelle counter. Het goede voorbereidende werk was van Amad Diallo.

Kort hierna kwam Harry Maguire in het veld voor De Ligt en was Mazraoui de vervanger van Leny Yoro. Manchester United probeerde het wel op het kletsnatte veld, maar het ontbrak de thuisclub aan stootkracht voorin. Diogo Dalot was zeven minuten voor tijd nog dicht bij de gelijkmaker met een kopbal. De achterstand werd echter niet weggepoetst.

Er werden zeven minuten aan blessuretijd toegevoegd en het publiek op Old Trafford ging nog maar eens achter de ploeg staan. Met name Rashford deed er alles aan om de nederlaag alsnog af te wenden, maar het bleek tevergeefs. Forest hield stand en wint voor het eerst sinds december 1994 van Manchester United in een uitduel in de Premier League.