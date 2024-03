Manchester United stuurt afgezanten naar Real Madrid voor gesprekken over spits

Manchester United is geïnteresseerd in de diensten van Joselu, zo weet Relevo donderdag te melden. Twee afgezanten van de Engelse topclub waren al in Madrid om te praten over Joselu, die gehuurd wordt van Espanyol en zelf lijkt te hopen op een verlengd verblijf bij Real Madrid.

Met de komst van het nieuwe bestuur bij Manchester United wil de club de komende maanden vaststellen waar de selectie van manager Erik ten Hag nieuwe impulsen nodig heeft. Duidelijk is dat het bestuur van mening is dat er op sommige posities hoe dan ook versterking moet komen, waaronder voor de spitspositie.

De twee vertegenwoordigers van Manchester United, die niet bij naam worden genoemd, reisden de afgelopen weken door Spanje met als doel om meer te weten te komen over de situaties van spelers en opties voor de transfermarkt aankomende zomer. Eén van de namen die op het lijstje staat is Joselu. De aanvaller wordt door Real Madrid gehuurd van Espanyol, waar hij nog tot medio 2025 vastligt.

De 34-jarige in Duitsland geboren Spanjaard speelt een zeer verdienstelijk seizoen voor de titelfavoriet. Joselu was tot op heden goed voor dertien treffers en drie assists voor de Koninklijke. Joselu gaf in een eerder stadium te kennen dat hij graag voor Real Madrid blijft spelen. Trainer Carlo Ancelotti is ook te spreken over zijn prestaties, maar een definitieve beslissing moet nog vallen. Mogelijk kan Manchester United daarvan profiteren.

Bij Manchester United lijkt Rasmus Højlund voorlopig de nummer één in de spits te zijn. De afgelopen zomer van Atalanta overgekomen Deen kende een lastige start op Old Trafford, maar is inmiddels los. Manchester United heeft interesse in Joselu, omdat de spits voldoet aan de nodige kenmerken die men op Old Trafford wil zien: een goede lichaamsbouw, goede afwerking en de vaardigheid om met de rug naar het doel toe te spelen.

Dat Manchester United behoefte heeft aan een nieuwe spits, werd in de periode tussen eind februari en begin maart al duidelijk. Højlund moest in die periode vier duels missen wegens blessureleed en Ten Hag voelde zich genoodzaakt om Marcus Rashford in de punt te posteren. Bij de komst van een extra aanvaller zou Ten Hag zijn elftal niet meer hoeven om te gooien, zoals het geval is bij afwezigheid van Højlund.

Anthony Martial is bovendien momenteel geblesseerd en wanneer hij wel fit is, weet hij lang niet altijd te overtuigen. De Fransman, die vorig seizoen verhuurd werd aan Sevilla, heeft een aflopend contract en het ligt in de lijn der verwachting dat de wegen tussen de twee partijen aanstaande zomer definitief gaan scheiden.

