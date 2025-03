'Manchester United opent gesprekken met competitiegenoot over nieuwe concurrent van Joshua Zirkzee: vraagprijs 48 miljoen euro'

Manchester United heeft de gesprekken met Crystal Palace over Jean-Philippe Mateta geopend, zo weet L’Équipe te melden in de krant van zaterdag. The Red Devils zijn niet tevreden over het huidige spitsenbestand en willen de gelederen daarom versterken met de 27-jarige Fransman. Daarvoor moet Manchester United wel diep in de buidel tasten.

Met name Rasmus Højlund heeft het moeilijk op Old Trafford. De 22-jarige Deen kwam medio 2023 voor bijna 74 miljoen euro over van Atalanta, maar heeft nog totaal niet kunnen overtuigen. De teller staat dit seizoen na 22 competitiewedstrijden op slechts twee doelpunten.

In de Europa League gaat het de linkspoot beter af, want daar was hij in negen duels goed voor vijf treffers. Maar zijn rendement – 36 wedstrijden, 7 goals en 1 assist – is niet genoeg voor een spits van Manchester United, zo heeft de clubleiding geconcludeerd.

De cijfers van Joshua Zirkzee (zes goals en twee assists in 41 wedstrijden) zijn niet heel veel beter, maar de Nederlander heeft zo’n 300 minuten minder gespeeld dan zijn concurrent in de punt van de aanval. Bovendien lag zijn transfersom met 42,5 miljoen euro veel lager dan die van Højlund. Als het aan Manchester United ligt, krijgt Zirkzee concurrentie van Mateta.

De zesvoudig international van Frankrijk scoorde dit seizoen vijftien keer in 33 wedstrijden namens Crystal Palace. Mateta is met name in 2025 op schot: hij maakte dit kalenderjaar al acht competitiedoelpunten. Dat zijn er evenveel als Mohamed Salah. The Eagles willen niet zomaar afscheid nemen van hun spits. Volgens L’Équipe hebben de Londenaren een prijskaartje van zo’n 48 miljoen euro om de nek van Mateta gehangen.

Mocht Manchester United dat op tafel leggen, dan maakt Crystal Palace ontzettend veel winst op de rechtspoot. Mateta kwam begin 2022 namelijk voor elf miljoen euro over van FSV Mainz. De Engelsen huurden hem toen al een jaar lang van de Duitsers. De rechtspoot, die momenteel herstelt van zijn lelijke botsing met Millwall-keeper Liam Roberts vorig weekend, is volgens Transfermarkt twintig miljoen euro waard. Hij ligt nog tot medio 2026 vast in Londen.