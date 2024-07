Manchester United-manager Erik ten Hag: ‘In de afgelopen twee jaar deed alleen Pep Guardiola het beter’

Erik ten Hag kijkt met het nodige optimisme naar de toekomst bij Manchester United. De manager, die eerder nog het veld leek te moeten ruimen op Old Trafford na een tegenvallend seizoen, wijst iedereen er fijntjes op dat alleen Pep Guardiola in de afgelopen twee seizoenen meer prijzen wist te winnen.

"Natuurlijk voel ik mij sterker na het winnen van de FA Cup", opent Ten Hag in een uitgebreid interview met The Times. "Voordat ik arriveerde, had deze club zes jaar lang geen enkele prijs gewonnen."

Daar kwam verandering in toen Ten Hag aantrad medio 2022. Manchester United veroverde de EFL Cup in 2023, de eerste prijs sinds 2017, en in mei van dit jaar dus de FA Cup. "In twee jaar tijd hebben we, na Guardiola, de meeste prijzen in het Engelse voetbal gewonnen. Wij bevinden ons dus in een sterke positie."

Guardiola veroverde met Manchester City in 2023 de treble: de landstitel, FA Cup en Champions League. Ten Hag legde dus beslag op twee prijzen, één meer dan de inmiddels bij Liverpool vertrokken Jürgen Klopp. De Duitse manager won met the Reds in de afgelopen twee jaar alleen een keer de EFL Cup.

Ten Hag heeft ondanks de teleurstellende achtste plaats van afgelopen seizoen in de Premier League voldoende vertrouwen in zijn selectie. "Kijk, we kunnen elke tegenstander verslaan. En meer dan één keer. Zoals we hebben laten zien tegen Manchester City en Liverpool."

De Nederlandse manager is dus optimistisch gestemd. "Maar de waarheid is dat er nog een lange weg te gaan is. We moeten constanter worden en een winnaarscultuur creëren. Het gaat niet alleen om een winnaarscultuur in de kleedkamer. Door de hele club heen moeten hogere normen worden gehanteerd."

Aanwinsten

Ten Hag legde ruim 100 miljoen euro neer voor de komst van Joshua Zirkzee en Leny Yoro. Daarnaast keerde Jadon Sancho terug van een verhuurperiode bij Borussia Dortmund. Ten Hag wil per se zijn verdediging nog versterken, met Matthijs de Ligt als één van de kandidaten. De onderhandelingen met Bayern München verlopen echter moeizaam.

