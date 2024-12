‘Manchester United laat oog vallen op twee potentiële versterkingen’

Manchester United heeft David Raum en Kenan Yildiz op de shortlist staan om de ploeg te komen versterken, dat meldt de Duitse journalist Florian Plettenberg van het Duitse Sky Sport. Vooral Raum wordt gezien als een speler die perfect in het systeem van nieuwe trainer Rúben Amorim zou passen.

“Kenan Yildiz is een van de topnamen op Manchester United's shortlist voor de aanvallende middenveldpositie. De club is onder de indruk van zijn ontwikkeling en blijft de negentienjarige nauwlettend in de gaten houden”, schrijft Plettenberg.

United zou volgens de Duitser rondkijken naar versterkingen voor de nummer tien positie. “We hebben echter gehoord dat Yildiz geen plannen heeft om Juventus te verlaten.”

“Hij voelt zich erg op zijn gemak bij de club, is een favoriet bij de fans en is van plan om volgende zomer bij Juve te blijven. Zijn contract loopt tot 2029.” United lijkt dus een streep te kunnen zetten door de komst van de Turks international.

United zou daarnaast op zoek zijn naar versterkingen voor de wingbacks. Een naam die hoog op het lijstje staat is die van Raum. De linksback van Leipzig is momenteel nog herstellende van een enkelblessure.

“Raum is een andere speler die Manchester United op de radar heeft staan en op de shortlist staat voor de vacante linksbackpositie. Al afgelopen zomer vonden er concrete gesprekken plaats tussen United en Raum”, zo weet Plettenberg te melden.

“Als linksback wordt de 26-jarige gezien als een zeer goede match voor Rúben Amorim zijn nieuwe systeem. Zijn ontwikkeling wordt nauwlettend gevolgd. Zijn agentschap, ROOF, heeft uitstekende connecties met de Premier League. Het contract van Raum loopt nog tot 2027”, schrijft de Duitse tak van Sky Sports.