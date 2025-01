Manchester United heeft eerste aanwinst onder Rúben Amorim zo goed als binnen; concurrentie voor Tyrell Malacia

Manchester United heeft zijn eerste versterking onder trainer Rúben Amorim zo goed als binnen. Diego León is momenteel in Manchester en wordt naar verwachting zeer spoedig gepresenteerd, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. León moet Amorim van meer opties voorzien op de linksbackpositie.

De start van Amorim bij Manchester United is nog niet om over naar huis te schrijven. Daarom willen the Red Devils graag wat versterkingen halen tijdens de winterse transferperiode, al beschikt de club niet over veel financiële middelen. Daarom moeten mogelijk enkele grootverdieners vertrekken.

Zo zouden onder meer Casemiro en Marcus Rashford drukken op de begroting en luistert de clubleiding naar aanbiedingen voor het tweetal. Ze zouden, indien het juiste bod op tafel komt, zelfs openstaan voor een vertrek van toptalenten Alejandro Garnacho en Kobbie Mainoo, om zo financiële ruimte te creëren.

León heeft echter geen hoog prijskaartje aan zich hangen. Manchester United betaalt zo’n vier miljoen euro aan het Paraguayaanse Cerro Porteño voor de linksback. Dat kan middels bonussen nog oplopen tot 8,5 miljoen euro.

Romano meldt echter dat León zich dit seizoen nog niet bij de selectie van Amorim voegt. “León vliegt dinsdag weer terug naar Paraguay en zal zich in juli 2025 pas melden bij Manchester United.”

Daarom zal Tyrell Malacia, die onlangs terugkeerde van een langdurige blessure, nog niet direct te maken krijgen met de Paraguayaanse concurrentie op zijn positie. Voorlopig heeft hij wel nog Diogo Dalot en Noussair Mazraoui voor zich, die beiden op links uit de voeten kunnen.