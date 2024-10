Manchester United heeft één naam op het oog als eventuele opvolger Erik ten Hag

Thomas Tuchel is nog altijd de voornaamste kandidaat om Erik ten Hag op te volgen indien laatstgenoemde ontslagen wordt bij Manchester United, zo weet Manchester Evening News. De Duitser zit zonder club en zou direct kunnen beginnen.

Tuchel was afgelopen zomer ook al nadrukkelijk in beeld op Old Trafford. Uiteindelijk opteerde de clubleiding van Manchester United voor een langer verblijf van Ten Hag en dus bleef de voormalig trainer van onder meer Paris Saint-Germain, Chelsea en Bayern München clubloos.

Nu de resultaten onder Ten Hag wederom uitblijven, is Tuchel opnieuw in beeld gekomen bij the Red Devils. Indien de voormalig Ajax-coach de laan uitgestuurd wordt, lijkt het onvermijdelijk dat Manchester United bij Tuchel aanklopt.

Het zou echter nog even kunnen duren totdat Ten Hag daadwerkelijk de zak krijgt. Volgens verschillende Engelse media was afgelopen week de week van de waarheid voor de manager.

Ten Hag zou twee wedstrijden de kans krijgen om zichzelf te bewijzen: het Champions League-affiche met FC Porto (3-3) en de Premier League-wedstrijd tegen Aston Villa (0-0).

De vraag is nu of de twee gelijke spelen genoeg zijn voor Ten Hag om zijn baan, in ieder geval voor even, veilig te hebben gesteld. Later deze week spreekt hij met de clubleiding van Manchester United over zijn prestaties.

Mocht Ten Hag ontslagen worden, bestaat tevens de kans dat the Mancunians bij Ruud van Nistelrooij aankloppen. De huidige assistent-trainer zou kunnen gelden als tussenpaus, totdat de aanstelling van Tuchel is afgerond.