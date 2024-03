‘Manchester United gaat recordbod van 117 miljoen euro uitbrengen’

Manchester United gaat een bod uitbrengen van 100 miljoen pond (omgerekend ruim 117 miljoen euro) op João Neves van Benfica, zo meldt Sky Sports. De nieuwe mede-eigenaar van de club, Sir Jim Ratcliffe, zou recent zijn goedkeuring hebben gegeven.

Het is niet voor het eerst dat Neves wordt gelinkt aan een overgang naar United. In november gebeurde dat ook al. Toen waren scouts van United aanwezig bij de Portugese kraker tussen Benfica en Sporting Portugal (2-1), zo wist Fabrizio Romano te melden.

De negentienjarige Portugees beleeft dit seizoen zijn absolute doorbraak onder trainer Roger Schmidt en maakte al in 42 officiële wedstrijden zijn opwachting. Daarin was hij tweemaal trefzeker en tweemaal aangever.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Neves speelt voornamelijk als defensieve middenvelder, maar kan ook als centrale of rechtermiddenvelder uit de voeten. Tot dusver kwam hij drie keer uit voor de Portugese nationale ploeg.

Neves begon zijn nog prille carrière bij CB Tavira, alvorens hij in 2016 werd opgenomen in de jeugdopleiding van Benfica. In Lissabon tekende de middenvelder in december 2020 zijn eerste profcontract. In het seizoen 2021/22 maakte hij onderdeel uit van het jeugdteam dat beslag wist te leggen op de Youth League.

In december 2022 gunde Schmidt Neves zijn debuut in de hoofdmacht, waarna hij bij de A-selectie betrokken bleef en dat seizoen tot twintig officiële wedstrijden zou komen. Daarin was hij eenmaal trefzeker en fungeerde hij eenmaal als aangever.

Als onderdeel van het kampioensteam - Neves legde met Benfica tevens beslag op de Portugese Supercup - heeft de jeugdinternational nu dus de aandacht getrokken van United. Afgelopen zomer zette hij zijn handtekening nog onder een nieuw verbeterd contract tot medio 2028.

Het lijkt er dus sterk op dat Neves dat contract niet gaat uitdienen, daar United bereid is om 100 miljoen pond te bieden voor zijn diensten. Nooit eerder deed de Engelse grootmacht een bod van soortgelijke proporties.

Miljoenenfabriek

Benfica beseft daarentegen dat het opnieuw goud in handen heeft. De club verdiende de laatste jaren honderden miljoenen euro's met de verkoop van belangrijke spelers.

In het seizoen 2019/20 vertrok João Félix voor ruim 127 miljoen euro naar Atlético Madrid. Recent maakte Enzo Fernández voor 121 miljoen euro de overstap naar Chelsea. ook Darwin Núnez (voor 85 miljoen naar Liverpool), Rúben Dias (voor 71 miljoen naar Manchester City) en Gonçalo Ramos (voor 65 miljoen naar Paris Saint-Germain) spekten de kas behoorlijk.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties