Manchester United en Ten Hag laten droom van Alejandro Garnacho uiteenspatten

Alejandro Garnacho krijgt geen toestemming van Manchester United om met Argentinië deel te nemen aan de Olympische Spelen, zo meldt journalist Gastón Edul van TyC Sports. De Argentijnse voetbalbond (AFA) hoopt nog wel altijd dat Emiliano Martínez en Enzo Fernández van de partij zullen zijn.

De Olympische Spelen worden deze zomer tussen 26 juli en 11 augustus gehouden in Parijs. Garnacho hoopte op deelname, maar heeft teleurstellend nieuws gekregen van Manchester United. "Het is bevestigd: Alejandro Garnacho gaat niet naar de Olympische Spelen. Manchester United heeft hem laten weten dat hij niet mag gaan", schrijft Edul.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De nog altijd pas negentienjarige Garnacho heeft zich afgelopen seizoen ontwikkeld tot een belangrijke kracht voor manager Erik ten Hag. Zo maakte hij in 36 Premier League-optredens 7 doelpunten en leverde hij 4 assists. Zijn magnifieke omhaal tegen Everton werd verkozen tot Doelpunt van het Jaar in de Premier League.

Manchester United eindigde afgelopen seizoen slechts achtste, al slaagden the Red Devils er wel in om de Europa League te bereiken dankzij het winnen van de FA Cup. Ten Hag, over wiens toekomst nog veel onduidelijkheid bestaat, wil een zo scherp mogelijke voorbereiding draaien en dat kost Garnacho zijn Olympische droom.

Manchester United is niet verplicht om Garnacho af te staan, aangezien er alleen Jong-teams in actie komen op de Spelen. De selecties van de deelnemende landen moeten bestaan uit spelers die op of na 1 januari 2001 geboren zijn. Edul wist eind vorige maand te melden dat Nicolás Otamendi (Benfica) en Julián Álvarez (Manchester City) van de partij zullen zijn als twee van de drie dispensatiespelers.

Daarnaast is de AFA bezig met het 'strikken' van Fernández (Chelsea) en Emi Martínez (Aston Villa). Fernández zou niet als dispensatiespeler gelden, daar de wereldkampioen van 2022 op 17 januari 2001 geboren is. Alle andere bovengenoemde spelers zijn voor 1 januari 2001 geboren en gelden dus wel als dispensatiespelers.

Argentinië hoopt op de Spelen zijn eerste gouden plak te verdienen sinds de editie van 2008 in Peking. De ploeg van toenmalig bondscoach Sergio Batista had destijds de beschikking over spelers als Ezequiel Garay, Pablo Zabaleta, Fernando Gago, Ezequiel Lavezzi, Juan Román Riquelme, Mascherano, Sergio Agüero, Lionel Messi en Ángel Di María. Laatstgenoemde maakte in de finale tegen Nigeria de enige treffer.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties