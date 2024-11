Manchester United boekt ondanks pijnlijk moment Malacia eerste zege onder Amorim

Manchester United heeft zijn eerste zege onder nieuwbakken trainer Rúben Amorim te pakken. In eigen huis wonnen the Red Devils na een moeizame wedstrijd van FK Bodø/Glimt: 3-2. Na de openingstreffer van Alejandro Garnacho zorgden Håkon Evjen (ex-AZ) en Philip Zinckernagel voor een sensationele 1-2 tussenstand. Dankzij een dubbelslag van Rasmus Højlund kwam het toch nog goed voor Man United, dat stijgt naar de twaalfde plaats. Vijf plekken hoger dan Bodø/Glimt.

Bij Manchester United was het ex-Eredivisiegehalte met André Onana, Antony, Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Lisandro Martínez en Tyrell Malacia zeer hoog. Manuel Ugarte en Bruno Fernandes vormden het blok op het middenveld. Mason Mount, Højlund en Garnacho completeerden het elftal.

Man United kende een absolute droomstart op Old Trafford. Bodø-doelman Nikita Haikin deed veel te lang over zijn poging om de bal weg te werken en zag Højlund opduiken. De Deen tikte de bal weg en kreeg een assist achter zijn naam toen Garnacho in een leeg doel binnenschoof: 1-0.

De ploeg van Amorim ging direct op zoek naar de volgende treffer, die er al snel tot tweemaal toe bijna kwam. Eerst zag Mason Mount zijn inzet vanaf randje zestien voor de doellijn weggehaald worden door Jostein Maurstad Gundersen, en in diezelfde aanval redde Haikin op een gekrulde inzet van Fernandes richting de verre hoek.

Het leek wachten op de 2-0, maar niets bleek minder waard. Evjen kreeg de bal aangespeeld op randje zestien en schoot met links schitterend raak in de bovenhoek: 1-1. De meegereisde Noren konden even later opnieuw uit hun dak gaan. Zinckernagel bleek veel sneller dan Malacia en rondde door de benen van Onana af: 1-2.

Op slag van rust gaven de Noren de voorsprong alsnog weg. Mazraoui gaf vanaf zijn vertrouwde rechterkant voor op Højlund, die na een uitstekende eerste aanname keurig binnenschoot in de verre hoek: 2-2.

Man United kwam uitstekend uit de kleedkamer en had de pech dat een prima inzet van Mount op de kruising belandde. Het pechmoment deerde the Red Devils allerminst. Een paar minuten na de poging van Mount had de Engelsman een schitterend hakje in huis op Ugarte, die Højlund een haast niet te missen kans bood: 3-2.

Man United was na rust de dominante partij, al bleven de kansen aan beide kanten lange tijd uit. Een kwartier voor tijd had Garnacho de 4-2 op zijn schoen, maar de Argentijn mikte net te hoog. Een dure misser was het niet. De thuisploeg gaf de voorsprong mede dankzij een prachtige redding van Onana niet meer weg en boekt zo zijn tweede Europa League-zege van het seizoen.