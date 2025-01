Chelsea informeert bij Manchester United en overweegt gevoelige transfer

Alejandro Garnacho gaat mogelijk een gevoelige overstap maken. The Athletic weet vrijdag namelijk te melden dat Chelsea geïnteresseerd is in de diensten van de aanvaller van Manchester United.

De sportwebsite meldt dat Chelsea geïnformeerd heeft naar zowel Garnacho als Borussia Dortmund-speler Jamie Gittens. De club uit Londen denkt er namelijk aan om de aanval te versterken.

Behalve Garnacho en Gittens zijn er nog meer kandidaten die Chelsea op het oog heeft. Welke dat zijn, noemt The Athletic echter niet.

De gesprekken bevinden zich momenteel nog in een vroeg stadium. Wel is duidelijk dat Garnacho en Gittens in het profiel passen waar de club van manager Enzo Maresca naar op zoek is.

De twintigjarige Garnacho, die in 2022 zijn debuut maakte voor Manchester United, is lang niet altijd zeker van een basisplaats. Dit seizoen kwam hij tot dusver tot 31 duels namens the Red Devils, waarvan 17 als basisspeler. Hij ligt nog tot medio 2028 vast op Old Trafford.

Gittens, ook twintig jaar oud, maakt dit seizoen indruk bij Borussia Dortmund, met 11 goals en 5 assists in 25 duels. De Brit, die ook nog een contract tot medio 2028 heeft, staat naar verluidt ook in de belangstelling van Bayern München en Manchester United.

De zoektocht van Chelsea naar een aanvaller heeft mogelijk ook te maken met Christopher Nkunku. De 27-jarige aanvaller bereikte deze week volgens Sky Deutschland een mondeling akkoord met Bayern München, en lijkt Chelsea dus te gaan verlaten.