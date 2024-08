‘Manchester United-aankoop Leny Yoro krijgt enorme klap te verwerken’

Het heeft er alle schijn van dat Leny Yoro enkele maanden aan de kant zal staan. De zomeraanwinst van Manchester United raakte vorige week geblesseerd in het oefenduel met Arsenal en volgens de doorgaans goed geïnformeerde journalist Chris Wheeler ziet het ernaar uit dat de Fransman zijn middenvoetsbeentje heeft gebroken.

In de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) speelde Manchester United een vriendschappelijk duel met Arsenal in Los Angeles. Het werd een wedstrijd om zeer snel te vergeten voor Ten Hag en zijn manschappen.

De avond begon nog zo veelbelovend, toen Rasmus Højlund Manchester United op voorsprong had gezet. Vlak na zijn treffer viel de Deen echter uit. Kort voor het rustsignaal moest ook Yoro naar de kant. De pas achttienjarige centrumverdediger was zichtbaar geëmotioneerd en moest worden getroost door onder meer Harry Maguire.

De voortekenen na afloop van het duel waren al niet goed. Yoro werd gespot met krukken en een voetbeschermer. Daarnaast was zijn been onder zijn knie gewikkeld in tape. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Yoro zijn middenvoetsbeentje gebroken en dat zou hem twee maanden aan revalidatie kunnen kosten.

Yoro werd onlangs gepresenteerd als topaanwinst, getuige ook de transfersom van minstens 62 miljoen euro die naar Lille OSC werd gestuurd om het toptalent los te weken uit Frankrijk. Yoro stond een kleine twee weken geleden in de basis tegen Rangers FC en mocht het tegen Arsenal opnieuw vanaf de aftrap laten zien.

Ten Hag leek de jongeling direct een basisplaats te willen geven tijdens de start van het Premier League-seizoen, maar lijkt hem nu twee maanden te moeten missen. Er zullen nog tests volgen, maar de voortekenen zijn allesbehalve positief.

Daarmee krijgt Ten Hag te maken met het zoveelste blessuregeval sinds zijn aantreden bij Manchester United. De selectie van de Haaksberger werd vorig seizoen al veelvuldig getroffen door blessureleed. Liefst 66 keer was er afgelopen jaargang sprake van een blessure binnen zijn spelersgroep.