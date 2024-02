Manchester City worstelt tegen Brentford en Flekken, maar dan is daar Haaland

Manchester City heeft zich dinsdagavond ternauwernood naar een overwinning weten te knokken. In het competitieduel met Brentford hadden the Citizens genoeg aan één moment van Erling Haaland om een benauwde zege over de streep te trekken: 1-0.

Bij Manchester City werden onder meer Nathan Aké en Kevin de Bruyne gespaard voor het affiche met de Londenaren. De jongeling Oscar Bobb verscheen wel aan de aftrap en moest samen met Haaland, Julian Alvarez en Phil Foden proberen Mark Flekken te verschalken.

In de eerste helft waren de kansjes spaarzaam. Twee afstandspogingen van Foden vormden geen probleem voor Flekken, waarna Bernardo Silva na ruim een halfuur een kans kreeg op de openingstreffer. Zijn kopbal vloog echter naast de verkeerde kant van de paal.

Aan de andere kant was Brentford al dicht bij een doelpunt geweest. Yoane Wissa werd diepgestuurd. Hij kon alleen aflopen op Ederson, maar kreeg de bal niet tegen de touwen. De beste kans in de eerste helft was echter voor Bobb. Na een fraaie pass stond hij plots vlak voor Flekken, maar zijn schot werd van de lijn gehaald.

Ook de tweede helft was stroef. De fans in het Etihad Stadium vreesden na zeventig minuten al voor een bloedeloos gelijkspel, maar toen stond wie anders dan Haaland op om hen te laten juichen.

De Noor ontving de bal net over de middellijn, zag Ben Mee voor hem struikelen en zo was de weg naar Flekken plots helemaal vrij. Oog in oog met de Nederlandse sluitpost maakte de doelpuntenmachine uiteraard geen fout: 1-0.

In de slotfase trachtte Brentford de gelijkmaker te noteren. Het sorteerde het tegengestelde effect. Manchester City kreeg ruimte, maar mede dankzij een uitblinkende Flekken bleef de eindstand op 1-0 staan.

Eerst dacht Haaland al vlug zijn tweede treffer te maken, maar in aanloop naar de goal had Kyle Walker buitenspel gestaan: doelpunt afgekeurd. Foden kreeg daarna opgelegde kansen op een verdubbeling van de marge. Dat voorkwam eerst Flekken, waarna de Engelsman de doelman even later de doelman wel passeerde, maar in het zijnet mikte.

Met de driepunter klimt Manchester City weer over Arsenal heen in een bloedstollende titelrace. Liverpool is koploper met 57 punten, terwijl de ploeg van Pep Guardiola (56) een punt meer heeft verzameld dan the Gunners (55).

