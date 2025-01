Manchester City presenteert Omar Marmoush, die een monsterlijk salaris gaat opstrijken

Manchester City heeft zich versterkt met Omar Marmoush, zo meldt de club donderdag via de officiële kanalen. De overstap van Eintracht Frankfurt ging al enige tijd in de lucht, want begin januari bereikte de topscorer van de Bundesliga al een persoonlijk akkoord met the Citizens.

De 25-jarige Egyptenaar komt over voor een bedrag van 75 miljoen euro dat door bonussen nog met 5 miljoen euro kan oplopen. Marmoush heeft zijn handtekening onder een contract tot medio 2030 gezet. Hij gaat spelen met rugnummer 7 en hij gaat circa 16 miljoen euro per jaar opstrijken.

Marmoush speelde doorgaans als centrumspits bij Eintracht Frankfurt, maar hij kan eventueel ook op de flanken en als nummer 10 uit de voeten. Pep Guardiola ziet in hem de perfecte vervanger van de naar Atlético Madrid vertrokken Julián Alvarez.

Frankfurt nam de Egyptenaar in de zomer van 2023 transfervrij over van VfL Wolfsburg. De transfer van de 35-voudig international was een schot in de roos, daar hij in 67 wedstrijden verantwoordelijk was voor 37 doelpunten en 20 assists.

Dit seizoen staat de teller na 26 duels op 20 goals in alle competities. Veertien keer bracht Marmoush een teamgenoot in stelling. De spits is bovendien bij de meeste doelpunten betrokken (24) van alle spelers in de Bundesliga.

"Ik ben erg blij om hier te zijn", vertelt Marmoush via het clubkanaal. “Manchester City is een van de grootste clubs ter wereld in de afgelopen tien jaar, dus ik hoefde geen moment te twijfelen. Het is een eer dat de club interesse in mij toonde en nu ben ik hier."

“Het is een genoegen en een eer voor mij en mijn familie om Manchester City te vertegenwoordigen. Het maakt hen blij en het maakt mij blij dat mijn dromen werkelijkheid worden. Ik ben erg enthousiast en ik kan niet wachten om mijn teamgenoten te ontmoeten, het veld op te gaan en mijn reis met de club te beginnen”, aldus de aanvaller.