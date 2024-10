Manchester City overleeft reuzenkansen Traoré en wonderassist Jiménez

Manchester City heeft zaterdag met veel moeite weten af te rekenen met Fulham. De ploeg van manager Pep Guardiola overleefde liefst drie reuzenkansen van Adama Traoré, en won mede daardoor met 3-2. Mateo Kovacic was met twee treffers de grote man, terwijl ook Jérémy Doku op het scorebord verscheen. De 1-1 van Fulham werd mogelijk gemaakt door Raúl Jiménez, die verantwoordelijk was voor misschien wel de mooiste assist van het nog prille seizoen. Man City en Arsenal, dat tegelijkertijd won van Southampton, naderen koploper Liverpool tot op één punt.

Guardiola besloot onder meer Matheus Nunes, Sávio, John Stones en Kyle Walker te laten banken. Het blok op het middenveld werd gevormd door Ilkay Gündogan en Mateo Kovacic, terwijl Bernardo Silva, Phil Foden en Jack Grealish achter spits Erling Braut Haaland stonden. In de vijfmansdefensie van Fulham was er plek voor onder meer Kenny Tete en Calvin Bassey. Raúl Jiménez was de eenzame spits.

Na een kwartier kreeg Fulham plots een reuzenkans. Jiménez gaf de bal met buitenkant voet schitterend mee aan Adama Traoré, die zijn pure snelheid benutte om Rico Lewis af te schudden. De Spanjaard stond oog in oog met City-doelman Ederson, die een verrassende achterstand met zijn benen voorkwam. Een heerlijke voorzet van Bernardo had aan de andere kant de 1-0 op kunnen leveren, ware het niet dat Gündogan niet niet lekker uitkwam.

Fulham weerde zich kranig na een weifelend begin en wist zelfs de score te openen in het Etihad. Een voorzet vanaf de linkerkant kwam terecht bij de mee opgekomen rechtsback Alex Iwobi. De Nigeriaan gaf mee aan Jiménez, die de bal over Manuel Akanji wipte met een geniale hakbal. Van dichtbij rondde Pereira vervolgens af. Fulham had op 0-2 moeten komen, ware het niet dat Traoré een reuzenkans verkwanselde door van dichtbij over te schieten.

Het bleek een dure misser, want City wist al snel op gelijke hoogte te komen. Een afvallende bal kwam terecht bij Kovacic, wiens schot via de onfortuinlijke Joachim Andersen in de verre hoek verdween: 1-1. Fulham bleef dreigend op de counter, al bleven de kansen richting het einde van de eerste helft uit. Aan de andere kant liet Bernardo bij de tweede paal zien geen kopspecialist te zijn.

De tweede helft was nog geen twee minuten oud toen City op voorsprong kwam. Foden bezorgde de bal bij Bernardo, die teruglegde op Kovacic. De Kroaat nam aan met links en schoot met rechts via de vingertoppen van Bernd Leno raak: 2-1. Fulham bleef echter gevaarlijk op de counter en opnieuw was het Traoré die City pijn had kunnen doen, maar de aanvaller faalde opnieuw oog in oog met Ederson.

Fulham bleef het tot het eind proberen, en Josko Gvardiol speelde nog een belangrijke rol met een cruciaal blok. Man City viel na rust tegen, maar kwam tien minuten voor tijd toch op 3-1. Doku sneed naar binnen en haalde met rechts verwoestend uit. In de slotfase liet City na om de voorsprong verder uit te bouwen, en kwam Fulham zelfs terug tot 3-2, toen Rodrigo Muniz uit de draai raak schoot. Verder dan dat kwamen the Cottagers echter niet meer.