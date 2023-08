Manchester City moet het de komende tijd doen zonder Josep Guardiola

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 16:46

Josep Guardiola is de komende weken afwezig bij Manchester City, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 52-jarige manager van the Citizens kampte al langere tijd met rugproblemen en is inmiddels succesvol geopereerd in Barcelona. De Spanjaard gaat revalideren in zijn vaderland.

City moet het zodoende de komende tijd zonder Guardiola doen op het trainingsveld en tijdens de wedstrijden. De manager, die zijn ploeg het afgelopen seizoen naar een historische Treble leidde, wordt na de komende interlandperiode terug verwacht. Guardiola is daardoor afwezig tijdens de wedstrijden tegen Sheffield United (uit) en Fulham (thuis) van respectievelijk 27 augustus en 2 september.

Tijdens zijn afwezigheid zal assistent-trainer Juanma Lillo de eindverantwoordelijke zijn. De 57-jarige Spanjaard keerde deze zomer terug bij City nadat hij in het seizoen 2022/23 aan het roer stond bij Al-Sadd SC uit Qatar. Tussen 2020 en 2022 zat hij al als assistent-trainer van Guardiola op de bank bij the Citizens. Lillo heeft ook een verleden bij onder meer Sevilla en Vissel Kobe.

City is het nieuwe seizoen prima begonnen. De landskampioen, FA Cup- én Champions League-winnaar van vorig seizoen rekende in de eerste twee competitiewedstrijden af met Burnley (0-3) en Newcastle United (1-0), terwijl ook beslag werd gelegd op de Europese Super Cup door te winnen van Sevilla (1-1, w.n.s.). De eerste officiële wedstrijd van het seizoen ging wel verloren van Arsenal, dat na strafschoppen de Community Shield in de wacht sleepte.