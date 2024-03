Manchester City gaat aan de haal met 14-jarig wonderkind Cavan Suvillan

Manchester City heeft zich verzekerd van de diensten Cavan Sullivan, zo beweert Fabrizio Romano. Het pas veertienjarige supertalent uit de Verenigde Staten wordt overgenomen van Philadelphia Union.

City was niet de enige Europese grootmacht die achter Sullivan aanzat. Naar verluidt zagen ook Borussia Dortmund, Bayern München en Real Madrid de tiener graag komen.

Uiteindelijk is het dus City geworden dat aan het langste eind heeft getrokken. Verwacht wordt dat the Citizens Sullivan de komende jaren kunnen verwelkomen in de jeugdopleiding.

De in 2009 geboren handenbinder is een aanvallende middenvelder die naast de Amerikaanse ook de Duitse nationaliteit heeft. Sinds de zomer van 2020 bivakkeert hij in de Philadelphia Union Academy.

Volgens Romano is het slechts een kwestie van tijd voordat Suvillan zich officieel speler van City mag noemen. De deal is twee weken geleden gesloten, al lijkt het wachten op de laatste handtekeningen.

vult aan dat Suvillan pas de overstap naar Engeland maakt als hij achttien is. In de overeenkomst zouden hoge add-ons zijn opgenomen, inclusief een doorverkooppercentage.

Ondertussen legt Suvillan de laatste hand aan een MLS-contract bij Philadelphia Union. Bronnen melden dat de deal de grootste is in de geschiedenis van de MLS. Zodra de middenvelder zijn contract heeft getekend kan hij zijn debuut in de hoofdmacht maken voor Union.

Philadelphia Union en City zijn het erover eens geworden dat Suvillan eerst elders in Europa wordt gestald bij de City Football Group indien zijn ontwikkeling voor zijn achttiende de MLS overtreft. Europese clubs die zijn aangesloten bij de CFG zijn onder meer Girona, Troyes en Palermo.

Eerder wist The Athletic al te melden dat City probeerde om Suvillan op zijn zestiende onder te brengen bij het Belgische Lommel SK, alvorens hij op zijn achttiende zou aansluiten bij City. Nu is overeengekomen dat hij zo lang als mogelijk in Amerika blijft.

Over Suvillan

Suvillan wordt gezien als een van de beste spelers van zijn leeftijd in Amerika en de wereld. Hij leidde de Verenigde Staten Onder 15 naar de CONCACAF-titel in 2023 en nam zelf de Gouden Bal voor beste speler in ontvangst.

Afgelopen weekend maakte Suvillan zijn profdebuut in het tweede team van Philadelphia Union, dat uitkomt in de MLS Next Pro, een zogeheten ontwikkelingscompetitie. De tiener was meteen goed voor de winnende assist.

Mocht het tienertalent zich aansluiten bij de hoofdmacht, dan komt hij samen met zijn broer te spelen. Cavans oudere broer, Quinn (19), maakt momenteel onderdeel uit van de A-selectie van Philadelphia.

