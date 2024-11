Manchester City bloedt, kan ook Feyenoord profiteren? ‘City valt te verslaan’

Dinsdagavond neemt Feyenoord het in Engeland op tegen een worstelend Manchester City. Ter voorbeschouwing van dat Champions League-affiche blikt Voetbalzone samen met journalist Joe Bray van Manchester Evening News alvast vooruit.

Door Lars Capiau

Als Pep Guardiola een flinke haardos had gehad, dan had hij die al lang en breed uit het hoofd getrokken. Het tikken met zijn vinger op de lip, de nagels tussen de tanden, het zenuwachtig wiebelen met de knie. De diepe zucht, het ophalen van de schouders en het gezicht verborgen in de handen. Kleine lichaamsgebaartjes spreken boekdelen. Guardiola navigeert in voor hem onbekend maar vervelend ruig vaarwater.

"You’re getting sacked in the morning", galmt het van de tribunes, waar de babyblauwe stoeltjes langzaam weer het decor vormen. Uiteraard wordt het plagerige liedje ingezet door Tottenham Hotspur-fans, die de succesvolle clubcoach maar wat graag een steekje geven na hun 0-4 overwinning in Manchester.

Spurs, Bournemouth, Brighton, Sporting, en weer Spurs. Vijf wedstrijden op rij verloor Guardiola’s ploeg. Nog nooit in zijn carrière trok de manager zó vaak achter elkaar aan het kortste eind. Nu wacht nog maar eens een pittige week, met Feyenoord én Premier League-koploper Liverpool op de rol.

Feyenoord, dus. De Rotterdammers moeten voor Guardiola het doekje tegen het leegbloeden zijn. Willem van Hanegem is echter geenszins bang. De ras-Feyenoorder zei in de Willem & Wessel-podcast dat hij zich geen zorgen maakte over het affiche met the Citizens. “Iedereen verwacht dat je een draai om je oren krijgt, maar dat gevoel heb ik niet. Ik zou blij zijn met een gelijkspel, en dat moet ook gewoon kunnen.”

Is dat misplaatste arrogantie, of maakt Feyenoord daadwerkelijk kans tegen de ongekend dominante, maar kwakkelende mondiale grootmacht? "City valt te verslaan", is het oordeel van Joe Bray, clubwatcher van de ploeg namens Manchester Evening News.

De journalist weet dat de vijf opeenvolgende nederlagen ook bij de selectie niet in de koude kleren is gaan zitten. "Feyenoord kan zomaar een countergoal maken in het eerste bedrijf en dan kan de paniek toeslaan bij City. Als Feyenoord dapper is, zich aan het strijdplan houdt en een beetje geluk heeft, hebben ze zeker een kans."

Ondanks de slechte vorm van de Engelsen is Feyenoord gewaarschuwd. Hoewel het wellicht lijkt alsof er geen beter moment kan zijn om de grootmacht te treffen, is er ook dat andere argument. Misschien is een kwetsbaar City juist wel het meest gevaarlijke City. "Ik zou nooit mijn geld inzetten op een verliespartij van City in een wedstrijd als deze", stelt Bray.

"Ze verliezen eigenlijk niet thuis in de Champions League", wijst hij naar onder meer de afgetekende 5-0 thuiszege op Sparta Praag. "City is vaak op zijn gevaarlijkst als ze het gevoel hebben dat iedereen aan hen twijfelt. Er staat misschien grote druk op deze wedstrijd, maar vaak doet City het dan juist goed. Met al de kritiek die kwam met de laatste nederlagen en met alles wat er gezegd is de afgelopen twee weken, zullen ze dingen willen rechtzetten."

Maar, die matige vorm. Het onoverwinnelijke, angstaanjagende jasje dat het elftal van Guardiola altijd om zich heen gehesen leek te hebben, hangt plots aan de kapstok. Hoe kan dat? Is het te simpel om te stellen dat het Rodri was, die dat jasje altijd om de ploeg heen wikkelde? "Er is niemand in de wereld die doet wat Rodri kan en de afgelopen resultaten tonen aan hoe belangrijk hij is voor het team", erkent Bray.

Dat de waslijst aan blessures een van de boosdoeners is, mag dan ook geen geheim heten. Rodri, Mateo Kovacic en Oscar Bobb liggen nog wel even uit de roulatie, terwijl Jérémy Doku, Rúben Dias, Kevin De Bruyne en John Stones - die tegen Feyenoord niet van de partij zal zijn - nog niet klaar lijken voor negentig speelminuten. Dat laatste geldt ook voor Manuel Akanji en Nathan Aké.

"Ze worstelen met blessures op het middenveld en in de defensie", weet Bray. Met de nieuwste blessure, die van Kovacic - nota bene de vervanger van Rodri - moet Guardiola enorm puzzelen in de middelste linie. Tegen Spurs vormden Ilkay Gündogan en de jonge Rico Lewis samen met Bernardo Silva de puzzelstukjes, maar die keuzes pakten helemaal verkeerd uit.

In Brighton, waar City met 2-1 verloor, was er een basisplek voor de achttienjarige Jahmai Simpson-Pusey. Hij stond samen met Kyle Walker in het hart van de defensie. "Mensen zeggen, oh mijn god, City heeft vijf keer achter elkaar verloren. Ja, maar ze missen de Ballon d’Or-winnaar, vier centrumverdedigers van wereldklasse en spelen met iemand die nog nooit in de Premier League heeft gespeeld en een back die uit vorm is centraal achterin. Dan begin je te zien dat het niet hetzelfde geweldige City-team is, omdat geen van die spelers fit zijn."

"Het heeft allemaal een domino-effect", verzucht de clubwatcher dan, die de blessure van Kovacic als voorbeeld stelt. "Het is niet alleen dat een aantal spelers niet beschikbaar zijn, maar ook dat hun vervangers meer spelen dan zij misschien gewend zijn." Met alle half-fitte spelers staat Pep tevens voor een dilemma.

Spaart hij ze voor de cruciale krachtmeting met Liverpool in het weekend, of weegt het eindelijk weer een wedstrijd winnen - tegen Feyenoord - zwaarder? "Ik zou willen zeggen dat hij de Premier League prioriteert, maar hij weet hoe belangrijk het duel met Feyenoord is. Hij zal dit zien als een must-win game en zal spelers als Erling Haaland niet gaan banken met het oog op de wedstrijd tegen Liverpool."

In het miljardenbal scoort City er nog lustig op los - de Engelsen maakten uit bij Slovan Bratislava en tegen Sparta Praag respectievelijk vier en vijf goals - maar in competitieverband won het elftal sinds de wedstrijd tegen West Ham United in augustus slechts één keer met meer dan één doelpunt verschil.

City kampt dus ook in de voorste linie met problemen, ook omdat Haaland is bezig aan een mindere periode. De Noorse doelpuntenmachine lijkt haast bezig met een software-update. De gevreesde spits scoorde de afgelopen zeven competitieduels ‘slechts’ twee keer, een moyenne waar hij met weinig trots op zal reflecteren.

Dat zijn doelpuntenproductie stokt, is zorgelijk. Haaland was van de 22 Premier League-doelpunten verantwoordelijk voor 12 daarvan. Kovacic en Gvardiol volgen de clubtopscorer, met drie doelpunten ieder. Neem Phil Foden, vorig seizoen nog speler van het jaar in de Premier League. Hij noteerde in competitieverband nog geen enkele treffer.

Ook Savinho, die buitenspeler die niet heel lang geleden nog rondliep op De Herdgang, was nog niet goed voor een doelpunt. Dat roept een vraag op. Is City niet té afhankelijk van de scoringsdrift van Haaland? "In potentie wel", antwoordt Bray.

"Aan de ene kant kan je zeggen dat ze misschien wat te veel vertrouwen op de goals van Haaland. Maar aan de andere kant zullen ze altijd wijzen naar de krachten van Haaland, want hij kan scoren en wedstrijden in je eentje voor je winnen. Het is eigenlijk een vraagstuk waar City al twee jaar mee speelt. Een speler als Haaland moet je voeden en soms lukt dat niet."

En er is nog een Belgisch getinte reden: het gemis van De Bruyne. "Iedereen speelt beter als De Bruyne er is", erkent de journalist. Toch is het volgens hem te makkelijk om de dieprode vorm en sportieve crisis volledig toe te schrijven aan de blessures. "Ze doen dit wel vaker rond de herfst- of winterperiode, dat ze een mindere fase kennen."

Wat inderdaad opvalt, zijn de vele tegengoals. Zeventien stuks slikte de ploeg er al in de competitie. Dat zijn er meer dan de andere zes teams in de top zeven. Het Liverpool van Arne Slot zag de bal pas acht keer in het eigen net verdwijnen. Het beste strijdplan voor Brian Priskes mannen, dus? "Have a go at them!"