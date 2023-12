Man United â€˜verrastâ€™: naam van voormalig toptarget Ajax valt op Old Trafford

Man United ‘verrast’: naam van voormalig toptarget Ajax valt op Old Trafford

Julian Ward is een 'verrassende kandidaat' om als technisch directeur aan de slag te gaan bij Manchester United, zo meldt The Telegraph. De 42-jarige Engelsman stond afgelopen zomer nog bovenaan de shortlist van Ajax om bij de Amsterdammers dezelfde functie te bekleden.

Sir Jim Ratcliffe kreeg zondag 25 procent van de aandelen in handen van Manchester United. Ratcliffe gaat zich met een team van specialisten ontfermen over het sportieve beleid.

Volgens The Times lijkt het erop dat Football Director John Murtough, die al sinds 2013 in dienst is bij Manchester United het eerste slachtoffer gaat worden onder Ratcliffe.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

The Telegraph weet nu te melden dat Ward in beeld is om het sportieve beleid bij United vorm te geven. Dan Ashworth, de technisch directeur van Newcastle United, staat eveneens Ratcliffe's shortlist.

Ward werkte sinds 2012 voor Liverpool, waar hij begon als scout en sinds 2021 de functie van sportief directeur bekleedde. Hij zat achter de transfers van onder meer Fabinho, Darwin Núñez, Diogo Jota, Luis Díaz en Cody Gakpo. Afgelopen zomer liep zijn contract op Anfield echter af.

Ward ging vervolgens niet in op de mogelijkheid om als sportief directeur aan de slag te gaan bij Ajax. Volgens de gerenommeerde sportwebsite The Athletic vond de Engelsman het nog te vroeg om aan een klus van dergelijk formaat te beginnen en wilde hij eerst een pauze inlassen na zijn vertrek bij Liverpool.

De Telegraaf schreef daarentegen dat een 'gebrek aan daadkracht' van Ajax de reden was achter het klappen van de deal. Na de afwijzing van Ward schakelden de Amsterdammers door naar de Duitser Sven Mislintat, die vier maanden na zijn aanstelling alweer werd ontslagen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties