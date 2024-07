'Memphis Depay wil met twee Oranje-collega's mee naar nieuwe club'

Memphis Depay is aangeboden bij Inter, zo weet La Gazzetta dello Sport te melden. De spits van Oranje zit zonder club sinds zijn vertrek bij Atlético Madrid en wil graag behouden blijven voor de Europese top.

Volgens informatie van La Gazzetta hebben makelaars Depay gratis aangeboden bij Inter. De Nerazzurri zoeken nog versterking in de voorste linie, maar lijken hun pijlen niet op Depay te hebben gericht.

Albert Gudmundsson is de belangrijkste kandidaat om het team van Simone Inzaghi van meer stootkracht te voorzien. De voormalig speler van AZ, tegenwoordig uitkomend voor Genoa, heeft echter een stevig prijskaartje.

Gudmundsson ligt nog tot medio 2027 vast bij Genoa en beschikt over een geschatte marktwaarde van 30 miljoen euro. Memphis daarentegen is door zijn transfervrije status gratis op te pikken.

Saillant detail: Depay was er afgelopen seizoen hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor dat Inter werd uitgeschakeld in de Champions League. Door een late goal van de Nederlander en daaropvolgende strafschoppen bekerde Atlético door.

De vraag is of Inter gebaat is bij nóg een extra spits. Met de komst van Mehdi Taremi lijken ze in Milaan voorzien. Naast de van FC Porto overgekomen Iraniër maken ook Marko Arnautovic, Joaquín Correa, Lautaro Martínez en Marcus Thuram onderdeel uit van het spitsengilde.

Het is niet voor het eerst dat Depay in verband wordt gebracht met een overgang naar de Serie A. Tuttosport meldde anderhalve week geleden dat de Nederlander zijn carrière kon vervolgen bij Como.

De kersverse promovendus, waar Cesc Fàbregas de trainer is, zet deze zomer duidelijk in op de komst van een aantal grote namen. Pepe Reina en Andrea Belotti werden al aangetrokken, terwijl ook Raphaël Varane de gelederen moet versterken.

