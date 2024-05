Man United en Ten Hag hard op weg naar FA Cup-winst na prima eerste helft

Manchester United leidt na een uiterst effectieve eerste helft met 0-2 in de FA Cup-finale tegen Manchester City. The Blues, die vooraf golden als de torenhoge favoriet, kwamen tot slechts één schot op doel voor rust. Door miscommunicatie tussen John Stones en Stefan Ortega opende Alejandro Garnacho de score, waarna ook Kobbie Mainoo een counteraanval wist af te ronden.

De wedstrijd begon direct met de nodige energie aan beide kanten. Zo leek Marcus Rashford even op weg naar Ortega en creëerde ook Man City aan de andere kant al snel gevaar, zonder resultaat. De veelbelovende start kende geen passend gevolg.

Man City genoot het balbezit, maar wist weinig te creëren. Het enige echte gevaar kwam lange tijd van Garnacho, die Ortega vanuit een lastige hoek niet wist te passeren.

OHHH! ???????? bij Manchester City... ?? En dus kan Alejandro Garnacho de bal zo binnentikken ??#ZiggoSport #FACup #MCIMUN pic.twitter.com/4FcvKvtXhl — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 25, 2024

Na een half uur spelen viel de openingstreffer uit het niets. Garnacho stond door Nathan Aké net geen buitenspel bij een dieptepass van Diogo Dalot en sprintte richting doel. Stones lette aanvankelijk goed op en kopte de bal terug richting Ortega, die echter al een stuk verder uit zijn doel was dan de Engelsman dacht. De bal wipte over Ortega heen, waarna Garnacho de bal in een leeg doel tikte: 0-1.

Man City noteerde pas in minuut 37 zijn eerste schot op doel, al had André Onana geen enkele moeite met de poging van afstand van Bernardo. Man United loerde op de counter, en met succes.

Nadat een treffer van Rashford uit een razendsnelle counteraanval nog werd afgekeurd wegens buitenspel, was het bij de volgende tegenstoot wel raak. Garnacho legde terug op Fernandes, die op zijn beurt een subtiel balletje in huis had op Mainoo. De jongeling bleef koel en schoof de bal in de verre hoek: 0-2.

