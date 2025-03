Man met 276 duels voor Ajax droomt van een terugkeer: 'Is iets wat ik ambieer'

Siem de Jong hoopt dat hij in de toekomst terug kan keren bij Ajax in een andere rol, zo vertelt hij tegen de clubkanalen van de Amsterdammers. De 36-jarige oud-voetballer volgt momenteel een talentenprogramma bij de club.

De Jong doet dat samen met andere oud-spelers. "Dat gaat goed. Ik ben veel bezig met zaken binnen de club en dat interesseert me heel erg”, begint hij. “Vanuit mijn oude rol als speler wil ik graag wat bijdragen aan de 'andere kant' binnen de club.”

“Ik zou het mooi vinden om in de toekomst in een andere rol dan jaren geleden bij te dragen aan nieuwe successen. Dat is iets wat ik ambieer en graag wil onderzoeken.” De broer van Luuk de Jong vertelt dat hij dat idee tijdens zijn actieve carrière als speler al had. “Ik was daar toen wel al een beetje mee bezig en ben mijn interesses gaan verbreden.”

“Ik heb wat cursussen gevolgd en ben enkele kleine bedrijven gestart. In die tijd heb ik op het gebied van positionering veel naar Ajax gekeken: hoe zet je een bedrijf neer, wat is belangrijk en wat zijn je doelen? Ik wilde altijd al eens bij Ajax meekijken achter de schermen."

De Jong denkt dat een achtergrond als voetballer je kan helpen op de werkvloer. "Ik denk dat het goed is dat er mensen bij Ajax werken die hier jaren op het veld hebben gestaan. Die mensen weten wat het is om te moeten presteren. Maar die mix moet juist zijn, binnen welke afdeling dan ook. Dat is alleen maar goed voor een voetbalclub, denk ik.”

De speler die Ajax de derde ster bezorgde heeft duidelijke doelen gesteld voor zichzelf. "Ik ben de komende tijd nog bezig met het traineeship. Het doel is om dat vooral te ontdekken. Ik heb aangegeven dat ik ooit een bestuurlijke functie bij een voetbalclub wil vervullen. Dat is iets waar ik me nu op focus."

De Jong speelde 276 wedstrijden voor Ajax, met wie hij liefst vier landstitels, één Johan Cruijff Schaal en één beker won. De zesvoudig international zette medio 2023 een punt achter zijn carrière.