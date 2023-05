Man City maakt trots verlenging met enige CL-winnaar in selectie bekend

Vrijdag, 26 mei 2023 om 14:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:34

Scott Carson heeft zijn contract bij Manchester City met één jaar verlengd. De 37-jarige doelman ligt nu tot medio 2024 vast in het Etihad Stadium. Carson vervult bij City de rol van derde doelman achter Ederson en Stefan Ortega.

De ervaren sluitpost werd in 2019 voor twee seizoenen door City gehuurd van Derby County. Toen zijn verbintenis bij the Rams vervolgens afliep, tekende hij transfervrij bij de ploeg van manager Josep Guardiola. Carson gaat komend seizoen zijn twintigste als professioneel voetballer in. In vier jaar tijd kwam hij welgeteld tot twee wedstrijden voor de hoofdmacht van City. Carson maakte zijn debuut in mei 2021 tijdens een zege op Newcastle United.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In maart vorig jaar volgde het tweede optreden van Carson voor City. Guardiola verving Ederson destijds in de achtste finale van de Champions League tegen Sporting Portugal voor Carson. De doelman kwam zeventien minuten voor tijd binnen de lijnen en speelde zijn tweede Champions League-wedstrijd. Carson maakte na zeventien jaar zijn rentree in het miljardenbal: hij kwam in april 2005 voor Liverpool tegen Juventus voor het laatst in actie in het miljardenbal.

De viervoudig international van Engeland is de enige speler binnen de selectie van Guardiola die al eens de Champions League wist te winnen. Als tiener maakte hij in 2005 deel uit van het Liverpool dat op miraculeuze wijze de Cup met de Grote Oren won. The Reds poetsten destijds een 3-0 achterstand bij rust weg om uiteindelijk via een beslissende strafschoppenserie te zegevieren. Over ruim twee weken treedt City in de finale van de Champions League aan tegen Internazionale.