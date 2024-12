Zondagavond zat er een opvallende bezoeker op de tribune bij het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen FC Emmen en Excelsior (1-1). Bij de thuisploeg speelden twee bekenden mee van Malik Tillman, en zij kwamen beiden in actie. De PSV’er bekeek vanaf de tribune de verrichtingen van zijn voormalig ploeggenoten.

Excelsior maakte het zichzelf erg moeilijk in de strijd om de tweede periode in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij nummer 5 FC Emmen bleef de koploper steken op 1-1.

Daardoor staan de Rotterdammers, met nog één wedstrijd te gaan in de tweede periode, op drie punten achterstand op FC Volendam, dat volgende week nota bene de tegenstander is in Kralingen. Op de algehele ranglijst staat Excelsior nog wel één punt boven Volendam; Emmen heeft zes punten minder dan de Kralingers.

Tillman speelde in de jeugd samen met Jalen Hawkins, die op de rechtsbuitenpositie mocht starten voor FC Emmen. In de huidige voetbaljaargang noteerde de nummer 10 van de ploeg van trainer Robin Peter al dertien doelpunten.

Hawkins deelde in juni via Instagram al beelden met Tillman, met wie hij nog altijd goed bevriend lijkt. Tillman was vrij, daar hij vrijdagavond al met 6-1 wist te winnen van PSV.

Ook kwam de aanvallende middenvelder van de Eindhovenaren kijken vanwege Franck Evina, die eveneens voor Emmen uitkomt en mocht invallen tegen Excelsior.

Evina kwam dit seizoen tot dertien optredens voor de Drenten en in die duels kwam hij zesmaal tot scoren. Tillman speelde in de jeugd van Bayern München met de aanvaller van Emmen.