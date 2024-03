‘Malen wekt interesse van Liverpool, aanvaller wil er onder één voorwaarde heen’

Donyell Malen heeft zich behoorlijk in de kijker gespeeld bij de Engelse top. De Nederlandse aanvaller wordt nadrukkelijk gevolgd door Liverpool, zo beweert BILD. Ondertussen zouden ook Arsenal en Manchester United nog altijd geïnteresseerd in de diensten van de Borussia Dortmund-speler.

"Malen zou met zijn tempo perfect passen in het ‘volgassysteem’ van the Reds", schrijft het Duitse blad. De aanvaller zou zelf absoluut oren hebben naar een overstap naar Engeland. Eerder toonde Liverpool ook al voorzichtige interesse in de voorhoedespeler.

De belangstelling van Liverpool is vleiend, maar Malen wil wel weten wie er na dit seizoen aan het roer staat op Anfield. Jürgen Klopp vertrekt aan het einde van het seizoen bij de huidige nummer twee van de Premier League.

Malen ligt in het Signal Iduna Park nog vast tot medio 2026 en vertegenwoordigt een marktwaarde van zo'n 35 miljoen euro. De razendsnelle vleugelspeler kwam in de zomer van 2021 over van PSV. Dit seizoen toont Malen zich met dertien goals en vier assists behoorlijk bedrijvig.

Daarom is Liverpool ook niet de enige grootmacht die achter Malen aan zit. Ook Arsenal, waar Malen ooit al in de jeugd voor speelde, zou wel oren hebben naar een terugkeer van Malen naar Londen.

Manchester United heeft bovendien een opmerkelijke constructie in gedachten om Malen los te weken bij Dortmund. The Mancunians zouden geen geld bieden, maar een ruildeal in gedachten hebben, waarbij Jadon Sancho definitief de omgekeerde weg bewandelt.

Tegenover Voetbalzone sprak Malen zich laatst al uit over een terugkeer naar Engeland. " “Omdat ik in Engeland in de jeugd heb gespeeld, is het wel een mooie droom om nog in de Premier League te spelen”."



