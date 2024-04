Major League Soccer is onnodig tijdrekken beu en introduceert nieuwe regels

De Major League Soccer (MLS) heeft enkele nieuwe regels geïntroduceerd om onnodig oponthoud tijdens wedstrijden tegen te gaan. Zo moeten spelers die gewisseld worden het veld binnen tien seconden verlaten, worden de VAR-beslissingen uitgebreid gecommuniceerd met de fans en moet een geblesseerde speler die buiten de lijnen behandeld wordt twee minuten wachten totdat hij het veld weer mag betreden.

De eerste regel is dat als een speler langer dan vijftien seconden geblesseerd op de grond ligt, hij door de medische staf buiten de lijnen verder behandeld moet worden. Voorwaarde daarvoor is dat dat veilig kan gebeuren. De betreffende geblesseerde speler moet dan twee minuten wachten tot hij het veld weer in mag.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Er zijn uitzonderingen op die regel. Zo geldt de nieuwe regel niet voor spelers met een hoofdblessure of spelers die geblesseerd zijn geraakt na gele of rode kaarten. Met deze regel is al eerder getest in de beloftencompetitie van de MLS. De MLS wil hiermee voorkomen dat teams gebruik maken van een blessure om het tempo van de wedstrijd aan banden te leggen.

Ook de tweede regel mag vrij uniek geheten worden. Wanneer een team besluit te wisselen, heeft de speler die gewisseld wordt tien seconden om het veld te verlaten vanaf het moment dat de vierde official het bord in de lucht steekt. Verlaat de speler het veld niet binnen die tien seconden, dan moet de invaller een extra minuut wachten om het veld te betreden. Het team staat dan dus eventjes met tien man op het veld.

De MLS wil hiermee tegengaan dat een speler bewust langzaam het veld verlaat, wat vaak ten koste gaat van de kostbare tijd, zeker in slotfases. Voor keepers en geblesseerde spelers geldt deze regel niet. Met deze en de bovengenoemde regel moet het spel in zijn algemeenheid vloeiender gaan lopen. Tijdens de testperiode in de beloftencompetitie werd 99.7 procent van de wissels binnen de tien seconden uitgevoerd.

Tot slot worden VAR-reviews voortaan op de grote schermen in de Amerikaanse stadions getoond. De beslissingen worden daarnaast uitgelegd door de scheidsrechters, waarmee de MLS transparantie wil creëren. Er heerste in de Verenigde Staten de nodige kritiek op de VAR, vanwege het gebrek aan communicatie en duidelijkheid over de genomen beslissingen van de VAR en scheidsrechter.

De regels zouden eigenlijk al voor de start van het nieuwe MLS-seizoen worden geïntroduceerd, maar daar ging een streep door wegens een staking van de Professional Soccer Referees Association (PSRA). De Amerikaanse scheidsrechtersbond wilde betere arbeidsvoorwaarden krijgen, maar kregen die niet en besloten daarop te staken. De eerste wedstrijden van het seizoen werden daarom gefloten door vervangende scheidsrechters. Eind maart bereikte de PSRA alsnog een akkoord met de MLS, die inmiddels acht speelrondes onderweg is.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties