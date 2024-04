Madueke blinkt uit voor Chelsea, dat in blessuretijd de zege uit handen geeft

Chelsea is er zondagmiddag niet in geslaagd te winnen van hekkensluiter Sheffield United. De ploeg van manager Mauricio Pochettino stevende af op een 1-2 zege op Bramall Lane, totdat Oliver McBurnie diep in blessuretijd voor de 2-2 eindstand tekende. Voormalig Eredivisionisten Gustavo Hamer, met een schitterende assist, en Noni Madueke (doelpunt) grepen een hoofdrol. Voor Sheffield, dat negen punten minder heeft dan nummer zeventien Nottingham Forest, lijkt degradatie een kwestie van tijd. Chelsea staat negende.

Aan de kant van Chelsea mocht Madueke het weer eens vanaf de aftrap laten zien. De ex-PSV'er, die voor het eerst sinds 12 februari mocht starten in de Premier League, vormde de aanval met Conor Gallagher, Cole Palmer en spits Nicolas Jackson. Bij Sheffield United stond Hamer aan de aftrap en moesten Oliver McBurnie en Ben Brereton Díaz voor de treffers zorgen.

Madueke bekroonde zijn basisplaats al snel bijna met een treffer. De voormalig PSV'er trok vanaf de rechterkant naar binnen, was zijn directe tegenstander de baas en stuitte in de korte hoek uiteindelijk op Sheffield-goalie Ivo Grbic. Toch wist Chelsea al vroeg de voorsprong te pakken. Gallagher slingerde een hoekschop de zestien in, waar Thiago Silva opdook en met rechts beheerst afrondde in de verre hoek: 0-1.

Diezelfde Thiago Silva vertolkte even later een negatieve hoofdrol, door de bal zomaar in te leveren bij Sheffield-spits McBurnie. De Schot legde af op Brereton Díaz, die zijn inzet tegen Moisés Caicedo aanschoot en zo een grote kans op de gelijkmaker liet liggen. Aan de andere kant leek Palmer op weg naar de 0-2, maar ook hij werd gestuit door een verdediger.

Chelsea-goalie Djordje Petrovic kende een drukkere avond dan hij gewild zou hebben. Zo moest de Serviër, de vervanger van de geblesseerde Robert Sánchez, zich strekken op een poging van Hamer. De Nederlander probeerde het in de verre hoek, zonder resultaat. Even later wist Hamer zich alsnog te onderscheiden. Een prachtige steekpass belandde door de benen van Caicedo bij Jayden Bogle, die Petrovic verraste in de korte hoek: 1-1.

?????????????????? assist van Gustavo Hamer ?? Bogie zet de 1-1 tegen Chelsea op het scorebord ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 7, 2024

In de fase na rust kwam Chelsea meermaals goed weg. Allereerst had Brereton Díaz een uitstekende voorzet in huis op McBurnie, die Trevoh Chalobah aftroefde en maar net naast kopte. Ook Hamer liet na Sheffield op voorsprong te schieten. De geboren Braziliaan vuurde een raket af die, tot opluchting van Petrovic, ternauwernood naast vloog.

Chelsea greep daarna het initiatief en nadat meerdere hoekschoppen niets opleverden, wist Madueke the Blues wel op voorsprong te schieten. De vleugelaanvaller ontving de bal van Palmer, sneed vanaf de rechterkant naar binnen en liet Grbic kansloos met een snoeihard schot: 1-2. Chelsea wilde meer, maar onder meer Palmer slaagde er niet in de derde Londense treffer op het scorebord te brengen. Grbic redde knap op de inzet van de Chelsea-revelatie.

Er leek niets meer aan de hand voor Chelsea, dat toch nog een punt overhield aan het duel. Cameron Archer bracht de bal met een achterwaartse kopbal tot bij McBurnie, die Petrovic van dichtbij kansloos liet: 2-2. Sheffield drong daarna nog aan, maar ondanks enkele hachelijke momenten in de zestien van Petrovic bleef het bij 2-2.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties