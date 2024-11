Maccabi Tel Aviv krijgt extra beveiliging van Israëlische geheime dienst voor Europa League-duel met Ajax

Maccabi Tel Aviv krijgt rondom de Europa League-wedstrijd tegen Ajax niet alleen beveiliging van het eigen beveiligingsteam, maar ook van de Israëlische geheime dienst Mossad. Dat melden bronnen rond Maccabi Tel Aviv volgens De Telegraaf.

Sinds de oorlog tussen Israël en Hamas is het voor Israëliërs steeds gevaarlijker geworden om naar het buitenland te reizen. Daardoor worden ook de spelers, trainers, stafleden en directie van Maccabi Tel Aviv goed beveiligd. Volgens De Telegraaf de komende dagen dus ook door de Mossad.

Er zijn grote zorgen over een dreigende geweldsexplosie donderdag in Amsterdam. De afgelopen dagen werden in de hoofdstad talloze stickers en posters verspreid met onder meer de leus ’geen scheidsrechter, maar strafrechter’. Demonstranten vinden dat Israël vanwege de vermeende genocide die gepleegd zou worden in Gaza en Libanon uitgesloten zou moeten worden door de internationale gemeenschap, bijvoorbeeld voor sportevenementen.

Maccabi heeft toestemming om 1.600 supporters mee te nemen naar binnen in de Johan Cruijff ArenA. Er worden door De Telegraaf maar liefst 2.600 fans van de Israëlische club verwacht in de hoofdstad. Ondertussen heeft actiegroep Week 4 Palestine een pro-Palestijnse demonstratie aangekondigd voor komende donderdag om 19:00 uur bij de Johan Cruijff ArenA.

Halsema heeft de komst van de Israëlische fans tot frustratie van de pro-Palestijnse groepering niet verboden. "We monitoren altijd goed rondom voetbalwedstrijden en bereiden dit zorgvuldig voor", laat een woordvoerder van Halsema weten.

Halsema zal ook de pro-Palestijnse demonstratie bij de Johan Cruijff ArenA toestaan. Voor de Amsterdamse burgemeester staat het verdedigen van het demonstratierecht hoog in het vaandel. Het dreigt daarmee tot een confrontatie tussen beide groeperingen te komen.

De F-side liet maandag in een statement weten medesupporters te verbieden in de Johan Cruijff ArenA 'politieke uitingen' te doen rondom het duel met Maccabi Tel Aviv. "We willen geen vlaggen van conflictgebieden en andere politieke uitingen zien. Zowel binnen als buiten het stadion zullen wij dit niet tolereren en waar nodig zullen wij ingrijpen. Voetbal is geen politiek!”, aldus de harde kern van Ajax.