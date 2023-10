Álvarez geeft onnodig penalty weg en gaat met West Ham onderuit bij Aston Villa

Zondag, 22 oktober 2023 om 19:26 • Bart DHanis • Laatste update: 22:04

Aston Villa heeft zondagavond flink afgerekend met West Ham United. Op Villa Park was de ploeg van manager Unai Emery met 4-1 te sterk voor the Hammers. Douglas Luiz (twee keer), Ollie Watkins en Leon Bailey maakten de doelpunten voor Aston Villa. Jarrod Bowen scoorde voor de bezoekers. Aston Villa staat dankzij de overwinning nu vijfde. West Ham blijft negende in de Premier League.

De eerste grote kans van de wedstrijd kwam na een kwartier spelen. Moussa Diaby vond zijn aanvalspartner Watkins, die de bal aannam en van dichtbij een nagenoeg niet te missen kans toch naast de paal wist te krijgen.

Vijftien minuten later kwam Aston Villa alsnog op voorsprong en vertolkte Watkins een hoofdrol. De spits die de kans op de openingstreffer liet liggen, legde de bal klaar voor Douglas Luiz. De Braziliaan haalde in een keer de trekker over en zag zijn poging via doelman Alphonse Areola in het doel verdwijnen: 1-0.

Vlak na rust kreeg Aston Villa al snel de mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen. Lucas Paquetá gaf een pass op Edson Álvarez, maar zag daarbij de aanstormende Ezri Konsa over het hoofd. Konsa pikte de bal op en werd vervolgens door de voormalig Ajacied neergelegd. De strafschop die daarop volgde werd door Douglas Luiz gepromoveerd tot 2-0.

Lang wisten the Villains de vergrote marge niet vast te houden. In de 56e minuut ontving Bowen de bal van Alvarez en schoot hij van grote afstand op het doel van Emiliano Martínez. De poging werd aangeraakt, waardoor de Argentijnse sluitpost er niet meer bij kon: 2-1.

Een comeback kwam er uiteindelijk niet. Watkins werd een kwartier voor tijd diep gestuurd door John McGinn. De Engelse aanvaller deed een aantal scharen, kapte naar zijn linkerbeen en haalde verwoestend uit in het dak van het doel: 3-1.

In de slotfase van het duel bracht David Moyes nog wel Mohammed Kudus binnen de lijnen, maar hij kon West Ham niet meer behoeden voor een nederlaag. Sterker nog, in de negentigste minuut van de wedstrijd kwam Villa zelfs op een 4-1 voorsprong. Bailey kapte een tegenstander uit en schoot hard in de kruising.