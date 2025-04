Luuk de Jong twijfelt openlijk over zijn toekomst bij PSV

PSV wil graag verder met Luuk de Jong, zo meldt Voetbal International vrijdagavond. De 34-jarige spits weet alleen nog niet of hij zelf nog wel een seizoen in Eindhoven wil blijven. Zijn toekomst hangt af van een aantal factoren.

Momenteel is De Jong bezig aan zijn derde seizoen in het Philips Stadion. Deze voetbaljaargang is bij uitstek zijn minst productieve sinds zijn terugkeer in de zomer van 2022. Desondanks heeft PSV een aanbod bij hem neergelegd.

Vooralsnog wil De Jong de contractverlenging niet ondertekenen. Volgens de berichtgeving is de aanvalsleider op dit moment gefocust op het behalen van Champions League-voetbal en wil hij daarna pas nadenken over zijn toekomst in Eindhoven.

De kans is groot dat hij een groot deel van komend seizoen als pinchhitter achter Ricardo Pepi zou gaan fungeren, mocht De Jong blijven. Het is onduidelijk of hij daar genoegen mee zou nemen. Verder baalt de spits van het gebrek aan een collectief gevoel dit seizoen bij PSV, in de afgelopen maanden althans.

Tot dusver noteerde De Jong dit seizoen 16 doelpunten in alle competities. Bovendien leverde hij 11 assists in de 41 wedstrijden waarin de aanvaller minuten maakte.

Vorig jaar beleefde De Jong een absoluut topseizoen met liefst 38 doelpunten en 18 assists in 48 wedstrijden in alle competities. Het jaar daarvoor kwam hij mede door lange afwezigheid vanwege een kuitblessure tot 18 treffers.

Verder is al bekend dat Walter Benítez, Rick Karsdorp en Olivier Boscagli aan hun laatste seizoen bezig zijn. Ook mag Johan Bakayoko vertrekken en heeft Noa Lang een vertrekwens. De onderhandelingen met Mauro Júnior lopen nog en ook Richard Ledezma weet nog niet of hij wil blijven. Tyrell Malacia lijkt vrijwel zeker terug te keren naar Manchester United.